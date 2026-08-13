英媒批賴清德｢固執｣挾持台灣民主　國民黨：他是和平最大風險

8月11日英國媒體《經濟學人》發布題為「挾持台灣民主」的文章，抨擊台灣政治人物只顧自身利益，政黨鬥爭不斷，導致台灣治理日益困難。文章還點名批評賴清德「態度固執」，不願像蔡英文與國民黨溫和派磋商，亦警示台灣內耗恐削弱民主優勢。



對於《經濟學人》的評論，12日國民黨文傳會主委陳以信回應指，文章揭露真正將台灣民主當「人質」的正是賴清德。他指出，文章指出賴清德「態度固執」，正好反映其政治風格已成為台海和平的最大風險。



賴清德。（GettyImages）

《經濟學人》文章指出，2024年大選後，民進黨掌握行政權，以國民黨為首的反對黨則控制立法院，兩黨衝突持續削弱政府運作。同時，台灣政治人物的不負責行為尤其突出，賴清德領導風格固執，不像蔡英文過去願意與國民黨協商，直接加劇了兩黨僵局。

文章還說，外界談及台海危機多聚焦於北京封鎖或中美開戰，但如果台灣內部政治分裂，可能讓台灣被迫走向投降。

除了指責賴清德，文章亦抨擊國民黨製造政治危機，包括購買美國武器的經費，以及阻擋憲法法庭法官的人事任命，使司法制衡機制無法正常運作，尤其是阻擋一項涉及21萬架軍用無人機、旨在扶植本土產業的計劃，實屬「戲劇性的自毀行動」。

文章還指，台灣從獨裁走向開放社會的歷程，已改變台灣的全球地位，但政治失能正傷害台灣，現時台灣年輕一代已對政治日益失望，投票意願下降。

國民黨文傳會主委陳以信。（陳以信Facebook）

12日，國民黨文傳會主委陳以信表示，《經濟學人》罕見直接點名批評賴清德「態度固執」，清楚反映其政治風格，已形成台海和平的最大風險。他亦痛批，正因賴清德政府的專制，對立法院的決議與監督視若無睹，才使台灣民主遭到「挾持」。

但陳以信也反駁，《經濟學人》對國民黨無人機政策描述不正確，稱國民黨阻擋無人機訂單，卻未提國民黨自提《無人機發展與採購條例》版本，主張預算總金額甚至高於政院版，還兼顧軍用無人機採購與台灣無人機產業發展。