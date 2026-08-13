台灣北部防空演習　直擊台北街上空無一人　首度模擬戰時網絡降速

2026年城鎮韌性（防空）演習陸續於全台各作戰區登場，北部地區（含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及宜蘭縣）訂於8月13日下午2時30分至3時實施30分鐘防空疏散避難演練。據悉，今年演習除延續警報發布與嚴格的人車管制外，更首度加入台灣史上第一次「流動網絡降速演練」，模擬戰時或極端災害下通訊受阻的情境。



演習期間全區手機行動數據限流

綜合台媒《風傳媒》《商業周刊》報道，下午2時30分警報響起時，位於此7縣市民眾的手機會同步收到警報，內容包含警報發放與流動網絡降速提醒。演習結束時，會再收到一次解除訊息。

下午2時30分警報響起時，位於此7縣市民眾的手機會同步收到警報，內容包含警報發放與流動網絡降速提醒。（讀者Silvio提供）

據悉，演習期間，全區手機行動數據頻寬將進行限流，避免高流量佔用通訊線路。台灣行政院長卓榮泰表示，流動網絡降速演練不是「斷網」，而是「降速」，語音通話、短訊與文字傳輸功能都能正常使用。降速部份則會影響如影音串流（YouTube、Netflix）、視訊通話、流動支付、雲端同步等。此外，家中的Wi-Fi和固定寬頻不在演練範圍，不受影響。

嚴格人車管制 違者重罰

台北市政府及各地警方特別提醒，防空演習期間全民皆有配合疏散避難與交通管制之義務。若民眾、商家或社區管委會於警報期間拒絕配合引導、留在道路圍觀，或未依規定開放地下避難空間，將直接依法處新台幣3萬元（約7千港元）以上、15萬元（約3.6萬港元）以下罰款。

下午2時30分警報響起時，位於此7縣市民眾的手機會同步收到警報，內容包含警報發放與流動網絡降速提醒。（讀者Silvio提供）

在防空演習期間，捷運、台鐵、高鐵列車照常行駛，台北捷運車站實施「只進不出」、地下街暫停營業。台北市區公共巴士在演習時段將暫停發車，已經上路的會在警報響起後靠邊停，乘客需下車避難；的士將靠邊停車並暫停計費。一般道路上的車輛要立刻靠邊停車、下車避難；國道主線的車輛可以繼續行駛，但演習區內的交流道與快速道路匝道會實施管制，下交流道的車輛必須配合就近避難。

此外，桃園機場航班正常起降，報到與通關作業照常，機場捷運維持行駛。但警報響起後，剛下機的旅客與接送親友的人須依指示避難。