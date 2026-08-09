台漢光演習無人機首秀擺烏龍　飛行中途尾翼甩脫　賴清德全程目睹

8月8日，台灣漢光42號演習進入第四天，海軍在高雄左營海域進行「濱海打擊、近岸防禦」操演，賴清德親臨視導。演練期間，一架正處於測試階段的「中型自殺式無人機」在升空盤旋時，左後尾翼升降舵鉸鏈突然脫落。台灣海軍事後表示，該機起飛時可能勾到異物，導致升降舵鬆脫，但飛行性能未受太大影響。



一架正處於測試階段的「中型自殺式無人機」在升空盤旋時，左後尾翼升降舵鉸鏈突然脫落。（聯合新聞網）

兩款新型無人機首度亮相 賴清德登快艇視導

綜合《聯合新聞網》、《中時新聞網》，台灣漢光42號實兵演習8月5日起展開，為期10天9夜。8月8日操演進入「聯合反登陸」階段，海軍在左營海域執行「濱海打擊、近岸防禦」課目。由台「國防部」軍備局提供測評驗證的「中型自殺式無人機」與「新式攻擊型無人機」兩款新型無人機首度公開亮相，進行作戰驗證。

賴清德在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等官員陪同下，先登上舷號「64」的光六飛彈快艇向官兵喊話，其後轉往桃子園海灘視察近岸防禦操演。

漢光演習，8月8日操演進入「聯合反登陸」階段，海軍在左營海域執行「濱海打擊、近岸防禦」課目。

賴清德在桃子園海灘視察近岸防禦操演。（聯合新聞網）

操演中，台灣海軍陸戰隊M109特戰突擊艇施放監偵型無人機執行戰場監控，中型自殺無人機與攻擊型無人機則在場上空來回巡航，模擬對灘岸假想目標俯衝攻擊。

無人機尾翼升降舵脫落 軍方稱起飛勾異物

演練期間，一架定翼型中型自殺無人機在盤旋時被記者拍攝到機身出現異狀，以高倍率鏡頭才發現其左後尾翼升降舵鉸鏈脫落，部件僅靠一側懸吊在機翼後方。不過意外並未影響飛行操作，無人機仍繼續在灘岸上空盤旋，直至操演任務結束。

漢光演習，由台「國防部」軍備局提供測評驗證的「中型自殺式無人機」與「新式攻擊型無人機」兩款新型無人機首度公開亮相，進行作戰驗證。（台灣總統府官網）

台灣海軍對此表示，該機在灘岸起飛時可能勾到異物，導致起飛後升降舵鬆脫。由於飛行性能未受太大影響，因此仍能完成整場操演。據了解，這款中型自殺式無人機目前仍處於測試階段。