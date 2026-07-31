37歲女做支氣管鏡檢查身亡　丈夫質疑麻醉師「幾乎全程玩手機」

7月29日，陝西西安市民劉先生反映，他的妻子在當地胸科醫院做支氣管鏡檢查時死亡。他查看閉路電視發現，醫生疑有違規操作。醫院副院長表示，經死亡責任專家判定，醫生責任不大，目前仍在醫院工作。當地衛生健康委員會及醫療糾紛人民調解委員會已介入處理。



內媒《大河報》報道，劉先生介紹，他的妻子今年37歲，因支氣管結核到醫院做氣管鏡檢查後身亡。劉先生查看閉路電視後發現，醫生疑有違規操作。

他表示，在檢查過程中，麻醉師幾乎全程玩手機，沒有監護病人體徵。且院方未提前告知就安排攝影人員在術中拍攝宣傳影片。「能從影片上看到攝影師一直在走來走去，拍攝團隊什麼防護也沒有，穿著普通衣服，就戴了個口罩。」

閉路電視畫面顯示，麻醉師坐在病床一旁，操作手機。（新京報）

閉路電視畫面顯示，麻醉師坐在病床一旁，操作手機。（新京報）

據影片畫面顯示，一名未穿著防護服，僅戴了口罩的男子進入病房，拿著攝影機對病床進行拍攝。麻醉師坐在病床一旁，操作手機。劉先生稱，妻子於事發當日上午10時10分躺下，期間男子一直在拍攝。10時53分，主治醫師告知稱，他的妻子在做手術時氣管撕裂，有生命危險。4分鐘後，男子拿著支架離開。

閉路電視畫面顯示，男子進入病房，拿著攝像機對病床進行拍攝。（新京報）

閉路電視畫面顯示，男子拿著支架離開。（新京報）

據病程記錄顯示，劉先生妻子術中出現皮下氣腫，考慮為縱隔氣腫，後經搶救無效死亡。醫院副院長表示，醫院調解委員會已經做了調解，屍檢也已完成。經死亡責任專家判定，醫生責任不大，目前仍在醫院工作。對於醫生行為是否違規，將根據鑑定機構出具的鑑定結果判斷。

病程記錄。（新京報）

據了解，當地衛生健康委員會及醫療糾紛人民調解委員會已介入處理。