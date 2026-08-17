台灣擬明年全民派發1萬台幣　賴清德：AI紅利，全民共享

台灣領導人賴清德8月17日表示，台灣憑藉長期累積的半導體、資訊與通訊科技及製造供應鏈優勢，經濟增長率表現持續上調，有望創下39年以來新高紀錄，因此明年將全民派發現金新台幣1萬元（約2467港元），讓民眾共享經濟成長成果。



綜合台媒《中央社》、《TVBS》報道，賴清德於8月17日上午第二次聽取台灣行政院2027年度中央政府總預算案簡報後表示，隨着台灣經濟增長率表現持續上調，全年經濟增長率預估達11.05%，可望創下39年來新高。賴清德稱，台灣當局在財政收支平衡、實質零舉債的前提下，決定增加2,357億元支出，用於明年普發現金，每人1萬新台幣，讓「AI紅利，全民共享」。

賴清德於8月17日上午第二次聽取台灣行政院「116年度中央政府總預算案」簡報。（影片截圖）

賴清德於8月17日上午第二次聽取台灣行政院「116年度中央政府總預算案」簡報。（影片截圖）

賴清德表示，除普發現金之外，也會持續推動加薪、減稅、增福利、少負擔、拼建設。包括推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」、帶動中小微企業轉型升級、加速公共建設等。