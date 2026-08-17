香港一家赴台旅遊　39歲母情緒崩潰蹲坐馬路大哭　警深夜暖心相助

近日，有香港一家三口赴台旅遊，39歲的韓姓女子因初到陌生環境、溝通不順，一時情緒崩潰，蹲坐在高鐵嘉義站外馬路上大哭，12歲的孩子見狀也跟着哭泣，手足無措的父親只好報警求助。巡邏警方接報後到場安撫，考慮夜間安全，先將一家人帶到派出所休息，隨後協助聯繫的士送到酒店，成功解除危機。



據台媒《聯合報》報道，嘉義縣水上分局表示，太保聯合所警員日前晚間8時至10時執行巡邏勤務，接獲民眾報案，高鐵嘉義站附近有民眾疑似情緒失控，蹲坐在道路上大哭，立即趕往查看。

警方到場安撫。（當地警方提供）

警方到場後發現，39歲的韓姓女子不停哽咽哭泣，一旁約12歲的孩子看到母親如此，也跟着流淚。42歲林姓丈夫則一邊安撫妻兒，一邊向警方求助。

丈夫告訴警方，一家人來自香港，趁孩子放假期間到台灣觀光，妻子初次來到陌生環境，加上溝通不順，一時難以適應，內心感到不安，情緒突然崩潰，才會無助地蹲坐路旁哭泣。

警方到場安撫。（當地警方提供）

警方待女子情緒平復後，考量當時天色昏暗，且道路仍有車輛往來，讓一家人繼續留在路旁不安全，因此先帶回派出所休息並提供茶水。之後，警方協助聯繫的士，將一家人送回酒店。林男對警方在關鍵時刻伸出援手感激不已。