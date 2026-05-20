有水漬及食物殘渣！杭州壽司郎遭抽查10隻碟全部都污糟　遭罰6萬

5月19日，話題「杭州一壽司郎被查盤子10抽10髒」衝上微博熱搜，引發關注。



時隔一個月抽查，發現餐具仍未洗淨

據媒體報道，杭州一家壽司郎門店，因無證售賣冷加工糕點、專間管理反覆違規，以及餐具清洗消毒不到位，收到了一張罰沒金額超6萬元（人民幣，下同）的行政處罰罰單。

杭州市蕭山區市場監督管理局公布的決定書顯示，北京壽司郎餐飲有限公司蕭山區第一分公司被責令改正。（深圳報業提供）

杭州一家壽司郎門店兩次檢查都有衛生問題：

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4月27日，杭州市蕭山區市場監督管理局公布的決定書（杭蕭市監處罰〔2026〕568號）顯示，北京壽司郎餐飲有限公司蕭山區第一分公司被責令改正，給予警告，沒收違法所得28446.33元，並處罰款38000元。

在這份行政處罰決定書中，詳細記錄了執法人員兩次前往該門店檢查餐具衛生的現場情況。執法人員到店檢查時發現，在刺身專區，用於盛裝成品刺身的鋁盤存在大量水漬及食物殘渣。執法人員現場抽查了10隻鋁盤，這10隻鋁盤均存在上述問題。

一個月後，因接到消費者投訴舉報，執法人員於2月5日再次上門複查。在現場抽查的10件待使用餐具中，仍有6件表面留有飯粒殘渣，未洗淨。

在社交平台，亦有多位網友投訴稱，壽司郎的餐具很髒。有消費者發布的影片及照片顯示，他使用濕巾擦拭餐碟後，濕巾表面出現黃色污漬，該消費者發文表示：

不是想找事，只不過每次都這樣。

多項違規被罰，曾排隊超10小時

除餐具衛生外，該門店在食品經營許可方面同樣存在違規，這也是本次處罰金額的主要構成部分。處罰書顯示，該店在未取得冷食類食品製售（冷加工糕點）許可的情況下，擅自超範圍經營芒果千層、士多啤梨千層、芝士蛋糕等產品。此外，該店員工出入專間時未按規定執行二次更衣、洗手和消毒流程。

壽司郎（小紅書）

作為近年火爆的餐飲品牌之一，壽司郎在社交平台被稱為「排隊王」，壽司郎廣州、深圳等多地門店高峰期要等上千個號，甚至排隊將近10個小時。此前，有不少深圳人發帖表示，在傍晚6點用餐高峰期，壽司郎門店排隊400桌。

值得一提的是，壽司郎多家門店曾留下被監管部門處罰的案底，其中北京有門店因食品混有異物受罰。另外，就在今年3月，有顧客反饋壽司郎門頭溝店金槍魚產品疑似含寄生蟲「蟲卵」，引發關注。

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