上海民眾申請赴金馬旅遊困難？　陸委會：已有7377人次申請

上海市文旅局今年4月29日發布公告稱，即日起上海居民可赴金門、馬祖團客旅遊和自由行。台灣陸委會副主委梁文傑在8月27日的記者會上針對「上海團客到金馬旅遊項目仍有困難」這一情況回應表示，台方現在的規定「其實並沒有要去認證他們的證照」。梁文傑還透露，據台灣移民署統計，4月29日到8月26日，上海居民申請到金門旅遊有7252人次，核准有6777人次，馬祖申請125人次，核准95人次。



梁文傑：上海團客赴金馬遊資格需認證說法「不確實」

據台媒聯合報報道，日前有媒體報道，上海團客到金馬旅遊目前仍有困難，主要在於領隊等從業人員的資格銜接與兩岸互認。陸委會副主委梁文傑在8月27日的記者會上對此回應稱，關於「大陸團的領隊、從業人員的資格需要台方認證」的說法「並不確實」。

他解釋，台方現在的規定是大陸團的帶團領隊要檢附領隊執照影本，還有大陸旅行社從業人員的在職證明，向移民署提出簽注的申請，「我們其實並沒有要去認證他們的證照，只是說必須要備齊這些證件的影本，向我們申請簽證。」

台灣陸委會發言人梁文傑。（陳鄭為/攝）

距離較遠為人數少的主要原因

梁文傑還表示，上海團到金馬人數確實比較少，但這不是領隊認證的問題，而是因為上海距離比較遠，要特別跑到金門或馬祖參團的吸引力不夠。梁文傑透露，今年4月29日到8月26日，上海居民申請到金門旅遊有7252人次，核准有6777人次，馬祖申請125人次，核准95人次。這個數字比從福建到金馬少，距離較遠是其原因。

另據金門縣府統計，自2024年9月27日恢復大陸福建居民來金旅遊起計算至2025年底，持旅遊簽到金門的陸客約有23萬6千餘人，其中團客約4.33%，自由行則佔95.67%。