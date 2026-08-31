看電影手機未靜音惹口角　台灣2對情侶散場後拳腳相向　4人齊被捕

台灣黑幫輕喜劇「網紅老爹」上檔後吸引不少人觀片，郭姓女子和楊姓男友今天凌晨至高雄大遠百威秀影城看午夜場，因電影播放時手機未關靜音，遭李姓女子制止，散場後，互看不順眼起口角，郭和男友、李女和王姓男友4人拳腳相向，全被警方帶回。



台灣苓雅警分局指出，30日凌晨2時24分許接獲大遠百貨業者通報，指威秀影城有人打架，線上警網趕抵處理。

因看電影手機沒關靜音，高雄兩對情侶散場後大打出手。（Threads@chun_87o3o7）

雙方一言不合起口角，4人當場衍生肢體衝突：

+ 2

警方抵達後了解，得知郭姓女子（27歲）和男友楊姓男子（25歲）在影城看午夜場的「網紅老爹」，郭女在電影播放時，手機未關靜音，被一旁的李姓女子（33歲）出言制止，引發郭女不悅。

郭女和楊男忍到電影散場後，見李女和男友王姓男子（37歲）走出，雙方一言不合起口角，4人當場衍生肢體衝突，影城員工遂報警。

兩對情侶被警方帶走。（台灣警方）

警方到場將4人帶回，由於雙方互相提出刑法傷害、妨害名譽告訴，警詢後全案移送高雄地檢署偵辦；警方認4人另違反社會秩序維護法第87條，一併移送裁處。

【延伸閱讀】球場MMA｜男子被嘲球技差揮拳狂毆球友 夫婦勸架未果反鎖喉痛打（點擊放大瀏覽）

+ 10

延伸閲讀：

高市早苗成日相 第一先生喊煮飯支持 「不想成為障礙」

太噁！蘆竹驚傳男慣犯跟蹤窺裙底 遭逮稱「女生都覺得我很軟弱」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】