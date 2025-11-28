街頭MMA｜男子巧遇疑似前女友新歡當場大打出手　馬克杯當武器

花蓮一場激烈的街頭鬥毆事件源於一段複雜的感情糾紛，一名21歲何姓女子與36歲陳姓前男友談判分手時發生激烈爭執。當女子情緒激動打電話向32歲彭姓男子求助，對方帶著朋友趕到現場時，卻巧遇正從樓上下來的前男友。



陳姓前男友認定彭男是導致分手的主因，憤而舉起馬克杯狠砸對方，引發三人當街扭打，造成彭男頭部挫傷、友人手部受傷。整起事件已由警方介入處理，三人將因傷害罪嫌被函送花蓮地檢署偵辦。

何姓女子的舊愛與新歡當街鬥毆。（YouTube@TVBS NEWS）

情侶感情糾紛演變為「街頭鬥毆」全過程：

+ 18

這起暴力衝突發生在花蓮吉安鄉自強路，23日清晨6點，何姓女子正在租屋處與陳姓前男友討論分手事宜，兩人爭執越來越激烈。情緒崩潰的何女哭著打電話向彭姓男子訴苦，彭男聽聞對方遭受委屈，立即帶著一名劉姓友人趕到何女住處樓下，打算給予安慰。

然而，彭男等來的不是何女，而是剛從樓上下來的陳姓前男友。陳男一見到彭男，便認定他是造成自己與何女分手的主因，醋意大發。拿著馬克杯，直直朝路邊的彭男走去，並高舉馬克杯重重朝對方砸去。劉姓友人見狀立刻衝上前阻止，卻也被陳男痛毆一拳倒地。

三人隨即扭打在一起，衝突持續約三分鐘，直到何女出面制止，這場鬥毆才終於結束。警方到場時，何女傷心不已，頭部受傷的彭男不顧自身傷勢，還用衛生紙幫她擦拭眼淚。

彭男向警方表示，他們只是過來關心何女的情況，沒想到陳男一見面就直接拿馬克杯攻擊。劉姓友人則因馬克杯碎片割傷手部，當場流血。吉安分局北昌派出所所長賴柏翰表示，陳男在警方抵達前已經離開現場，經警方積極查處後已通知陳男到案說明。

陳男也對彭、劉兩人提出傷害告訴，全案將依傷害罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。這場因感情糾紛引發的暴力事件，不僅讓陳男與何女復合無望，三人還必須面對法律責任，前往警局處理後續事宜。

【延伸閲讀】女子與男友吵架後喝光「58度高粱酒」中毒昏迷 醫生：已達致死量

+ 11

延伸閲讀：

持鋸尺刀割喉女友！她負傷全裸奔逃血濺超商 桃園男遭起訴

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】