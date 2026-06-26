球場MMA｜男子被嘲球技差揮拳狂毆球友　夫婦勸架未果反鎖喉痛打

台灣台中大雅區公園籃球場爆發衝突！20歲李姓男子因球技遭球友批評而惱羞成怒，不僅涉嫌毆打對方，連路過好心勸架的夫妻檔也遭殃，場面一度失控，最終由三名員警合力壓制，全案依傷害罪嫌及違反社會秩序維護法送辦。



台中市大雅區一處公園籃球場日前發生衝突事件，一名20歲李姓男子因不滿被球友批評球技不佳，雙方爆發口角，李男情緒失控涉嫌毆打對方，恰巧被路過的夫妻檔目睹並出面勸阻，未料李男情緒更加激動，雙方爆發肢體衝突，警方獲報到場後將李男壓制，全案依傷害罪嫌及違反社會秩序維護法送辦。

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事發於6月24日晚間8點左右，20歲的李姓男子與一名葉姓少年在台中大雅公園籃球場一同打球，期間李男疑似因球技表現不佳遭少年出言碎念，李男見狀惱羞成怒，雙方隨即發生口角衝突。此時，葉姓少年父母的朋友，44歲張姓男子與45歲黃姓女子夫妻檔恰好經過籃球場，見狀立即出聲制止。

然而，李姓男子非但未冷靜下來，情緒反而更加激動，與勸架的張姓男子爆發肢體衝突。從現場畫面可見，李男遭人架住後仍不斷出腳攻擊，隨後更猛力揮拳攻擊對方腹部，另一名男子則從旁架住李男脖子，雙方一路扭打至樹旁。現場有人大喊要打架去別處打，強調這裡是籃球場，不是打架的地方。

警方獲報趕抵現場時，李姓男子仍處於激動狀態，最終由三名員警合力將其壓制。大雅分局大雅派出所副所長陳淯濰表示，李姓男子涉嫌毆打葉姓男子，葉男已對李男提出傷害告訴；另外，李男與張男互毆部分，雙方均表示暫不提出告訴。

經警方調查，李男除了與勸架的張姓男子發生肢體衝突外，也涉嫌毆打葉姓少年，最終反遭張姓男子毆打。警方依違反社會秩序維護法對雙方進行裁罰，李男另依傷害罪嫌移送法辦。

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