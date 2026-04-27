泰山MMA｜遊客爭位賞日爆衝突　男遭起飛腳踢落岩壁　驚險畫面曝

大陸山東知名景點泰山風景區再傳遊客衝突事件。



4月25日清晨約5時許，位於南天門管理區的觀日處，傳出多名遊客為爭奪觀賞日出位置爆發口角，隨後演變成推擠與肢體衝突，現場一度混亂，有人甚至滑落岩壁邊緣，引發關注。

4月25日清晨約5時許，位於南天門管理區的觀日處，傳出多名遊客為爭奪觀賞日出位置爆發口角，隨後演變成推擠與肢體衝突，現場一度混亂，有人甚至滑落岩壁邊緣，引發關注。（微博@財忱忱）

觀看日出卡位爆肢體衝突

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根據網絡流傳影片顯示，數名遊客扭打成一團，其中一名背著黑色雙肩包的男子試圖往高處攀爬時，遭另一人踹了一腳，導致連帶周邊人員重心不穩，一同從岩石上向下滑落，場面驚險。另有目擊者指出，混亂中還出現疑似多人圍毆倒地男子的情形，現場一度「人仰馬翻」。

綜合陸媒報導，泰山風景區管理委員會表示，事件發生於南天門觀日處，當時正值觀賞日出人潮高峰，部分遊客因搶占有利位置發生爭執，最終演變為肢體衝突。不過，涉事人員均未受傷，現場衝突已由相關單位介入調解。

景區方面進一步說明，當日因遊客數量激增，導致高峰時段現場管控壓力增加，部分區域管理人力不足。未來將檢討相關應對措施，並增派人員加強觀日處等重點區域的秩序維護與安全管理，及時勸阻遊客爭搶位置等不文明與危險行為，以確保遊客安全與遊覽品質。

泰安市公安局泰山景區分局則指出，已接獲相關通報，目前正對事件進行調查，以釐清詳細經過與責任歸屬。

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