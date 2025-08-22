郵輪MMA｜美國20男女凌晨大亂鬥　原因曝光　網民：好食到打架

美國嘉年華郵輪（Carnival Cruise）「陽光號（Sunshine）」8月18日凌晨2時爆發一場大亂鬥，約有20名男女激烈爭吵，最終演變成「MMA」。



而造成這宗事件的起因疑似是「雞柳條」，據稱當時正有大批乘客排隊領取雞柳條，隨後才爆發衝突。

影片和消息曝光後，由於事件太過荒唐，不少網友對事件真相不感興趣，留言表示：

「這雞柳條該有多好吃才會20人大亂鬥？」

「為了雞柳條打架，真是大開眼界！」



現場保安也顯得束手無策。（X@EndWokeness）

點圖放大瀏覽：

+ 13

《紐約郵報》（New York Post）報道，這艘陽光號郵輪從邁阿密出發、航行至巴哈馬後返回的航程最後一天（8月18日）凌晨2時左右，約20名年輕乘客在船上餐廳區域激烈互毆，拳腳相向、鞋子與手機滿地飛散，不少人都摔倒在地。雖然迅速有保安介入，但顯得力不從心，一名保安甚至退後呼叫支援。

乘客泰拉（Mike Terra）一邊拍攝影片一邊喊著：

為了雞柳條打架真的太扯了……

他後來向《紐約郵報》表示，爭執的真正原因尚不清楚，但當時乘客正在排隊取餐，「雞柳條」疑似就是導火線。

嘉年華郵輪「零容忍」政策淪空氣 暴力事件頻傳

嘉年華郵輪「零容忍」政策，嚴禁任何非法行為或破壞性行為，強調「乘客、船員及航行目的地的安全與保障是公司核心價值」。然而嘉年華郵輪近年多次因船上暴力事件登上新聞。2025年4月，24名乘客因在德州加爾維斯頓（Galveston）下船時參與鬥毆被列入「終身禁航名單」；同年6月，另一場爭執涉及乘客投擲椅子。

後續嘉年華郵輪實施新措施，包括要求17歲以下乘客在凌晨1點後需有21歲以上成人陪同，試圖減緩年輕人衝動而爆發爭執。然而依舊爆發20人混戰的離譜事件，截至美東時間20日晚間9時50分，嘉年華郵輪尚未對這宗事件做出回應。

混戰影片瘋傳 網友留言聚焦雞柳條

泰拉拍攝的影片在各大社群平台瘋傳，不過由於太過荒唐、離奇，許多網友已經不在乎真相，紛紛將重點擺在雞柳條，留言表示：

「這雞柳條該有多好吃才會20人大亂鬥？」

「為了雞柳條打架，真是大開眼界！」

「嘉年華郵輪的雞柳條不是無限供應嗎？有必要為此打架？」



【延伸閲讀】英國麥當勞MMA 勇武派員工與顧客衝突推撞摑巴掌 多輛警車到場（點圖放大瀏覽）：

+ 32

延伸閲讀：

愛妻被超速卡車輾斃！夫求助無人理 竟「遺體綁後座」運回家

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】