2026台灣選舉｜1.9萬人角逐1.1萬名額　陸配參選增至26人

今年台灣九合一地方選舉將於11月28日進行，據台灣中央社報道，台灣「中央選舉委員會」主任委員游盈隆今天（9月7日）表示，選舉登記已於9月4日截止，共1萬9695人參選、角逐1萬1051個名額，整體登記情況相較4年前略減130人。當中有26名陸配登記參選，跟上次選舉相比增加7人，為自然增減。



公民投票太繁瑣，有票站竟傳出違法移開公投隔間，令投票淪為蓋章遊戲。（示意圖／中選會提供）

針對地方公職選舉參選人登記情形，游盈隆說明，登記已在4日完成，受理登記期間，總計1萬9695人完成登記，角逐1萬1051個名額。中選會及直轄縣市選舉委員會將在10月16日前完成資格審查，符合資格的參選人將由直轄縣市委員會在10月23日辦理號次抽籤。

游盈隆指出，此次整體登記情況跟4年前相比略減130人，2022年共有1萬9825人登記參選，今年少了130人。整體來看台灣政治參與的狀況穩定，大概參選人數都維持2萬人上下，這樣的狀況已經維持12年。

2022台灣九合一大選，國民黨籍新北市長侯友宜得票超過113萬票，大勝民進黨對手林佳龍，連任成功。圖為11月25日晚間侯友宜陣營舉行選前之夜造勢大會，主辦單位表示現場湧入超過5萬人。（侯友宜競選辦公室提供）

針對陸配登記參選人數。游盈隆表示，此次共有26名陸配登記參選，包括2名參選直轄市議員、2名縣市議員、1名鄉鎮市長、2名鄉鎮市民代表及19名村里長，整體數字跟上次比增加7人，但此為自然的增減。

另外，自行宣布放棄台灣戶籍與健保、定居中國大陸的女星陳竹音，登記參選新北市第11選區市議員選舉。游盈隆指出，參選人的資格審查完全依法行政，若法律沒有規定其特定言行不能參選，也只能依法處理。