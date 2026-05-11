哪個政黨獲勝？Polymarket台灣選舉賭盤　工程師投注5700元被起訴

台灣「九合一選舉」將於11月28日舉行，然而近期已有不少預測選舉結果的跨境賭盤在網絡出現。台灣檢察和警方近期接連偵破多宗利用全球最大去中心化預測平台「Polymarket」進行預測選舉結果的賭博案件，涉及台中、高雄等多地，多名賭客因涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》及賭博罪被捕。



公開資料顯示「Polymarket」平台總部位於美國紐約，是全球規模最大的預測市場。該平台利用區塊鏈技術，標榜去中心化及用戶匿名性，允許用戶對各類未來事件進行下注。在2024年美國大選期間，該平台的相關投注金額曾超過33億美金。

近期，「Polymarket」出現關於預測台灣九合一選舉的虛擬賭盤，為「2026 Taiwanese Local Elections: Party Winner」，分別可投注國民黨、民進黨及民眾黨。該賭盤吸引不少台外民眾下注。

「Polymarket」出現關於預測台灣九合一選舉的虛擬賭盤，為「2026 Taiwanese Local Elections: Party Winner」

台灣《中央社》報道，5月8日，高雄橋頭地檢署破獲首宗選舉預測賭盤案件。一名32歲的林姓工程師，涉嫌在4月12日至14日期間，透過虛擬私人網絡（VPN）偽裝成日本IP地址，登入Polymarket平台，並以其MetaMask錢包及交易所帳號購買逾9000枚USDC。

林男隨後針對「2026台灣地方選舉：哪個政黨獲得最多席次」（「2026 Taiwanese Local Elections」）的項目，分別下注「國民黨 YES」及「民進黨 NO」，投注金額折合約2.3萬新台幣（約5700港幣）。警方於4月23日查扣相關虛擬資產，檢方偵結後依違反台灣《選罷法》及刑法賭博罪將其起訴。

另據《中時新聞網》今日（11日）報道，高雄楠梓警分局與橋頭地檢署專案組於5月7日前往一名羅姓男子住處將其拘捕，調查發現羅男亦涉嫌利用電子錢包綁定銀行帳戶入金，以虛擬貨幣進行相關投注。

楠梓警方偵辦Polymarket選舉賭盤案，查獲羅姓男子涉嫌以電子錢包入金投注選舉結果。（中時新聞網）

除高雄外，台中檢警亦展開大規模打擊行動。台中地檢署於4月15日指派檢察官指揮刑警大隊，兵分多路查獲詹姓、林姓、徐姓及黃姓共4名賭客。4人同樣涉犯台灣《公職人員選舉罷免法》，以及台灣《刑法》中的以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法以選舉結果為標的之賭博財物罪嫌。

台中地檢署指出，該賭盤以「哪一個政黨獲得最多地方縣市長席次」為標的，範圍涵蓋全台22個縣市，並以等值美元的穩定幣「USDC」作為媒介，試圖利用虛擬貨幣追查不易的特性規避法律。

目前，高雄與台中的涉案人士分別被處以限制住居或請回，相關案件仍在深入偵辦中。

針對利用新興科技干預選舉的行為，台灣警方表示，Polymarket等平台的賠率浮動容易製造投機氛圍，足以影響選民觀感及投票意向，對選舉公平性構成重大危害。由於虛擬貨幣具備跨境流動迅速及高度匿名等特性，已成為不法賭盤介入選舉的新興管道。

此外，台灣檢方表示，民眾若發現有賄選、選舉賭盤、境外勢力或假訊息介入選舉等情事，可進行檢舉，最高可獲2000萬元獎金（台幣）、檢舉選舉賭盤，最高可獲500萬元獎金（台幣）。