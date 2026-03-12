鄭麗文稱今年上半年完成習鄭會：對選舉利多，愈往中南部愈支持

國民黨主席鄭麗文日前曾稱「鄭習會」對國民黨年底選情的「大利多」。3月12日，鄭麗文接受專訪時表示，九二共識反對台獨，陸客陸生來台的榮景在等著我們；她預告，時間可能會落在四、五、六月，因為雙方還要磋商，日期還沒確定。



被問到藍營基層憂心「鄭習會」帶來紅標籤，更擔心會影響台灣2026年地方選舉中南部的選情，鄭麗文表示，大家擔心中南部會被影響，實際上愈往中南部走大家愈支持。

國民黨主席鄭麗文。（鄭麗文Facebook）

鄭麗文稱，從黨主席選舉時，大家也都覺得她不會當選，所以實際的水溫有落差，不然不這時候去要等到什麼時候？「我過年前都花在跟國際友人溝通，因為他們已經跟國民黨脫節太久，都聽信民進黨謠言，大家對兩岸局勢都很焦慮。」

鄭麗文也提到，現在觀光旅遊業高度期盼兩岸和平交流，甚至喊出要上街都願意，當然一切要2028政黨輪替才有可能。

針對「習鄭會對選舉加分的說法」，鄭麗文說明，現在大家是「久旱望甘霖」，兩岸關係已達冰點，民進黨又在刁難各種文化、商業等軟性交流，當她出現並堅定論述兩岸往開放、和平交流方向走，可以感受到各界引頸期盼，期待這天來臨。

她認為，習鄭會可以帶來希望，業界的大家會動用所有努力下架民進黨；農業上也是，現在很多種植鳳梨釋迦都快做不下去。鄭麗文表示，國民黨要向全世界證明，台灣要和平絕對是可行的一條路，兩岸要和平交流，跟習近平會面沒有這麼困難，具體行動就是「九二共識、反對台獨」，這不困難，甚至能創造更多榮景與福利。

鄭麗文指出，赴陸訪問時間目前是敲定在上半年，應該是在四月到六月之間，接下來她還有計劃要訪問華府。

國民黨主席鄭麗文日前在全台灣跑行程，準備台灣年底的地方選舉。（鄭麗文Facebook）

台籍港區人大代表：可以藉APEC機會

在台灣出生的港區全國人大代表凌友詩在接受港媒訪問時說，她相信借助年底在中國大陸舉行的亞太經合組織（APEC）會議，國民黨主席鄭麗文很有可能與中國大陸國家高層官員會面，但要看鄭麗文的智慧。