俄漢機艙醉酒脫剩內褲鬧事叫囂空姐隻揪　急降後跳機逃走斷腳被捕

一名俄羅斯籍男子在越南飛往泰國途中疑似酒醉失控，不僅脫到僅剩內褲在機艙狂奔，更對空服員叫囂要求單挑。該客機為此緊急迫降，男子竟在登機梯未到位前直接跳下艙門，導致腿部受傷並遭泰國警方逮捕。

目前這名男子恐面臨最高1100美元（約8590港元）罰鍰及一年監禁，機上驚魂過程引發國際關注。

根據外媒報導，這名蓄鬍男子搭乘亞航由芽莊飛往曼谷，起飛後不久便展現異狀。目擊乘客指出，男子在機上結識另一名旅客後情緒變得激動，頻繁出入廁所且焦躁不安。隨後他與機組人員爆發衝突，不斷要求下機，甚至在機艙內用俄語與英語咆哮，質疑空服員為何不打開艙門，並宣稱大家會因此死在機上。

儘管機上其餘旅客嘗試介入安撫，但男子情緒愈發高漲，竟當眾褪下衣物四處衝刺，並持續向空服員發起決鬥邀請。考慮到飛行安全，機長果斷執行緊急迫降。沒想到飛機降落後，男子不等移動登機梯架設完畢，便從敞開的門口縱身跳下跑道，企圖逃離現場，卻因此造成腿部骨折。

泰國執法部門隨即在跑道上將其逮捕。俄羅斯媒體Readovka與NEXTA指出，這名滋事男子的脫軌行為不僅造成航程延誤，更違反了多項航空安全法律。除了必須承擔受傷後的醫療與司法調查，後續還將面臨最高約8622元港元的罰款。目前亞航已針對此事件進行後續處理，所幸其餘乘客皆未受傷，男子則仍在拘留中等待後續審判。

【本文獲「引新聞」授權轉載】