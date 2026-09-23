日本網紅逛台夜市狂喊｢難吃死了｣　當場吐出來罵｢討厭台灣｣惹公憤

日籍YouTuber「堀井裕」在台灣高雄六合夜市拍片時，因狂罵「難吃」、當場吐出食物並大喊「討厭台灣」，甚至公開拍下店家與老闆臉部，引發網友集體怒火，痛批其傷害店家名譽且極度無禮，紛紛喊話要他「滾出台灣」。



堀井裕在高雄六合夜市拍的影片引發極大爭議，他在品嚐五花肉泡菜捲時，不僅當場失控狂罵「難吃死了」、「這什麼鬼，超難吃」、「根本吃不下去」，隨後更直接將嘴裡的食物吐出來，脫序行為令人傻眼。

日籍YouTuber「堀井裕」嫌台灣夜市食物難吃當場吐出來。（YouTube@くまちゃん）

日籍YouTuber堀井裕在品嚐五花肉泡菜捲時，當場失控狂罵：

堀井裕吐掉食物後，還直接對著鏡頭大喊「我真的很討厭夜市，我討厭台灣」，甚至拍下攤位名稱與老闆的臉部特寫並公開發布影片。

影片曝光後隨即掀起熱烈討論，大量台灣網友不滿留言開轟：

「我日本朋友也很討厭他，不知道為什麼他還可以這麼不要臉一直待在台灣」

「他在日本人圈子裡也被炎上，只能說他有點白目」

「說自己太喜歡台灣才移居，卻走到哪抱怨到哪又不願回日本，真的很誇張」

「他不是爭議超多嗎？完全不懂他在台灣幹嘛」



更有網友透露，「他是炎上系YouTuber堀井裕，頻道名稱『ゾロの台湾グルメ！』」，專門拿台灣來做文章，上一次抱怨鳳梨酥很難吃炎上之後，開了一家費南雪，這次不知道又要搞什麼鬼，日本因為炎上商法吃一波流量賺錢的人不少，希望台灣人的友善不要被利用了。」

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