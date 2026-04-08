日本大胃王在台自助餐廳奇遇記：以為被列入黑名單卻被陌生人請客

食量驚人、已經被日本12間自助餐廳禁止進入的知名日本大胃王「安潔拉佐藤」（アンジェラ佐藤），自4月4日展開11日的台灣之旅。



4月7日，安潔拉佐藤發文表示，自己在台灣自助餐廳，像平常一樣一直狂吃的時候，店員突然嚴肅地走過來。原本她以為在台灣要被列入黑名單，結果店員竟然告訴她「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了」。出乎意料的反轉劇情，也讓她十分感謝，並表示「台灣人的溫柔與這種貼心的心意，又再次療癒了我的心（還有我的胃）」。

日本大胃王「安潔拉佐藤」（アンジェラ佐藤）分享近日赴台用餐的經歷。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）

「安潔拉佐藤」是日本知名大胃女王：

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根據維基百科資料，過去多次參加《火力全開大胃王》獲得冠軍的安潔拉佐藤，可以在節目中輕鬆吃下7到9公斤的食物，已經被日本多間自助餐廳列為禁止進入的名單。本次她於個人粉絲專頁發文《【衝擊】大胃女王在台灣自助餐廳做好「被列入黑名單」的心理準備，結果竟然發生了意想不到的事…！》。

內容中指出，4月6日中午，她在台灣某一間自助餐廳，像平常一樣一直吃一直吃一直吃一直狂吃的時候，店員突然用很嚴肅的表情走過來……她當下心裡瞬間想的是：「啊，糟了。這該不會是在台灣第一次被列入黑名單吧？」結果居然是「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了」。

文章中表示：「完全無法理解發生什麼事。原來是在現場的某位客人悄悄幫我把全部餐費都付掉了……而且什麼都沒說就已經離開了！！！等一下！！！也太帥了吧！！！！」雖然不知道是現場哪位顧客幫忙付錢，所以沒辦法當面道謝，不過安潔拉佐藤也表示：「真的非常非常感謝您，台灣人的溫柔與這種貼心的心意又再次療癒了我的心（還有我的胃）如果哪天有機會再次見到您，下一次一定換我請客！！！」

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隨著文章出爐，立刻也引起網友們的熱烈討論：

「來台灣，不多個幾公斤，是招待不周」

「遇到妳的話，真的很想請客！」



另外也有疑似店員的網友解答請客者的身份：「是一對父子我們火鍋店的常客，他們有訂閱妳的頻道唷！」

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