台流浪動物司機尤河清67歲病逝！擔心無法救貓狗一再延後洗腎

長年投入流浪動物救援的「狗菩薩運將（指司機）」尤河清，於本月20日早晨6時27分在家中睡夢中離世，享壽67歲。尤河清的兒子透過其臉書帳號證實死訊，並說明父親因腎功能不佳引發肺積水與心臟積水，最終因血氧濃度不足而病逝，與他合作多年的動保志工及社群網友也紛紛發文哀悼。



尤河清兒子悲痛證實：父親已於睡夢中離世

台灣長年投入流浪動物救援的「狗菩薩運將」尤河清，於本月20日早晨6時27分在家中睡夢中離世，享壽67歲。（YouTube@韓國瑜官方頻道）

不過尤河清的兒子在臉書發表聲明，表示父親是在20日早晨6時27分於睡夢中安詳離世，

我知道大家都覺得很錯愕、很突然，我們也無法接受。

他指出，尤河清生前腎功能不佳，導致肺積水與心臟積水，最終因血氧濃度不足病逝，家人曾考慮讓尤河清洗腎，但尤河清擔心無法繼續照顧毛小孩而未接受治療。

「狗菩薩運將」尤河清67歲病逝 生前致力救助動物▼▼▼

+ 1

許多網友湧入貼文哀悼：

「謝謝尤司機的大愛，尤其對毛小孩這一塊，請家屬節哀，尤大哥感恩有你，一路好走」

「尤大哥～雖然不捨但您就隨菩薩修行去吧，非常感謝您對人間毛孩的善心善行」

「謝謝尤大哥的愛」

「有一次尤大哥帶我去領養人家，結果我在領養人家裡待了半個多小時，也沒留資料給尤大哥，尤大哥急的要命，等我出來的時候，他說他差點要報警了，可愛的好大哥，謝謝您為台灣動保的付出，祝您一路好走」。



尤河清投身動物救援25年

尤河清長年致力於流浪動物救援，與他合作超過10年的動保志工發文哀悼，表示尤河清只要得知有動物需要幫助，便會親自開車前往現場，協助送醫或送往中途之家，尤河清的後車廂總是準備罐頭、飼料，平日開計程車賺取的車資也投入動物救援，遇到有困難的愛媽、愛爸還會慷慨資助。

韓國瑜在聽聞他的事蹟時直言「真菩薩。」（FB@尤河清）

尤河清5年前曾登上《韓先生來敲門》公益影片，分享自己從年輕時沉迷賭博、導致事業失敗，轉行開計程車後，41歲時因載到一位動保志工而深受啟發，決心戒賭並投身動物救援。此後25年，他不僅載客，也全台奔波協助動物救援，甚至將保險金捐給狗園，韓國瑜聽聞其事蹟時直言「真菩薩。」

【延伸閱讀】00後女生開4千呎貓咖 7年救170流浪貓 最大成就「良心過得去」

+ 23

延伸閱讀：

福源花生醬「二代老闆猝逝」 兒悲痛證實：爸爸卸下一生辛勞

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】