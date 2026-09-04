壽司郎又出事！北京分店顧客「給小孩接尿」 店方稱消毒銷毀餐具
撰文：中天新聞網
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大陸北京市一家壽司郎分店，近日爆出令人咋舌的一幕，有消費者反映，3日在北京海淀大悅城壽司郎店內，一名家長竟直接在用餐餐桌上替孩子接尿，畫面被其他顧客拍下並在網路流傳，引發熱議。
在座位區替小孩接尿
綜合陸媒報導，目擊的王姓女子表示，她當時在店內用餐，發現有家長在餐桌位置替孩子接尿後，立即拿出手機拍攝影片，並向店內工作人員反映情況。她又稱，期間曾有服務員兩度經過相關位置，但沒有上前制止。
「接尿」畫面被其他顧客拍下：
對於為何沒有及時介入，王女說，店員向她解釋，影片中經過現場的工作人員屬於普通員工，「無權制止此類行為」。事件曝光後，影片迅速引發討論，不少網友認為，在餐廳用餐區進行此類行為極不妥當，除了涉及公共衛生，也可能影響其他消費者的用餐體驗。
對此，壽司郎海淀大悅城店工作人員4日證實，當天店內確實發生上述情況，工作人員表示，店方發現後已立即採取處置措施，首先為涉事顧客更換座位，並對原座位進行現場消毒。至於該座位使用過的餐具，也全部作廢棄處理，以降低相關衛生風險。
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