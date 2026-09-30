新北13歲女童偷哥哥公仔　遭掛「畜生」牌遊街示眾侮辱　惡父被捕

新北市一名女童疑似因偷走哥哥公仔，被父親在身上掛著「小偷」、「畜生」等字樣的紙板帶上馬路遊街，事件經網路延燒，由於父親先前已遭法院核發保護令，禁止對女兒施暴、騷擾，警方循線將這名狠父逮捕並移送新北地檢署，檢察官複訊後稍早已聲押禁見。



據了解，女童父親經檢察官訊問後，認為其涉犯違反保護令等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實行及勾串證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。稍早女童父親被移送地檢署時，似乎發現自己闖下大禍，情況不妙，下車時一度腿軟，需要員警攙扶才能順利步入地檢署。

女童父親經檢察官訊問後，認為其涉犯違反保護令等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實行及勾串證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。（聯合新聞網提供）

全案起於網友在Threads貼文表示，昨天下午有一名女童身上扛著雙面紙板，上面寫著名字及「小偷」、「畜生」，旁邊疑似跟著父親及哥哥，監督女童往人多的地方走，哥哥還拿著手機一路錄影，至少經過2家超商及公園。

女童偷玩具被父兄公審遊街惹眾怒▼▼▼

一行人走到超商後引發騷動，民眾紛紛上前關切，店員見狀也上前阻止哥哥錄影，此時女童父親的男子才叫女童把牌子拿下來，當時只見女童神情恍惚，臉上跟手臂上都有傷。

相關畫面在網路上延燒後，警方立即介入調查，循線到女童住處查訪，經查該名女童與同樣就讀國中的哥哥及父親同住，父親去年因對女童不當管教被法院核發保護令為期2年，安排輔導教育12週，於今年完成課程，但依然對女兒做出嚴重違反保護令的犯行，遭警立即逮捕並建請檢察官聲押，同步進行婦幼通報請社工協助安置兄妹。

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