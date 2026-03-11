印度4歲童誤噴顏料　狠心嫲嫲竟怒潑一桶滾水　致孩全身45％燙傷

印度近日迎來傳統節慶「灑紅節」（Holi），節日期間人們常以彩色粉末或顏料互相潑灑、慶祝春天到來。然而在歡樂氣氛中，卻傳出一起家庭暴力事件。



一名4歲男童在玩耍時將顏料噴到嫲嫲身上，嫲嫲一怒之下將整桶滾燙熱水潑向男童，造成男童全身45%燙傷。

一名4歲男童在玩耍時將顏料噴到嫲嫲身上，嫲嫲一怒之下將整桶滾燙熱水潑向男童，造成男童全身45%燙傷。（X@NDTV）

玩耍誤噴顏料 嫲嫲憤怒潑熱水

+ 8

警方表示，事件發生在3月3日，地點位於印度馬哈拉施特拉邦那格浦爾（Nagpur）科拉迪（Koradi）。當時4歲男童萬格（Om Harish Wange）正拿著裝有顏料的噴霧瓶在自家門外玩耍。他朝著嫲嫲塔克雷（Sindhu Thackeray）直奔而去，不慎將顏料噴到她身上。

警方指出，嫲嫲當時正在準備節慶用水，並將加熱過的水倒入桶中。對於男童的行為，嫲嫲勃然大怒，先伸手將孫子的噴霧瓶收走，隨後將整桶滾燙的熱水潑向男童。這起事件也被附近的監視器畫面拍下，成為警方調查的重要證據。

男童嚴重燙傷 警方著手調查

警方表示，男童在事件中下半身遭到嚴重燙傷，隨後被緊急送往那格浦爾一家私人醫院治療。醫師評估後指出，男童全身約有45%的燒燙傷面積。目前警方已對涉案婦人展開法律程序，準備進一步調查，相關責任與細節將依後續調查結果進一步釐清。

延伸閱讀：九歲童烈日赤腳半蹲一小時 變態父逼揮刀自殘 路人勸阻還被追打

+ 8

延伸閱讀：

印男與妻娘家爆衝突 竟持剪刀割下岳母鼻子

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】