女子帶豬肉乾入境台灣罰$5萬！本可成功過關　友人拍片炫耀被告發

台灣屏東縣一名女子日前在社群平台PO文，炫耀稱友人從大陸返台帶豬肉乾入境未被檢出，還說「跟20萬（台幣，下同，約5萬港元）擦肩而過」，遭網友撻伐，刑事局查出發文者與攜帶肉品者後依法移請農業部裁罰20萬元。



刑事局日前接獲民眾檢舉，近日社群平台Threads有網友發布影片，內容疑似涉及攜帶豬肉製品入境台灣，引發網友關注與批評。

除豬肉乾還有鴨舌 同事吃得津津有味▼▼▼

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刑事局、屏東縣警局與航空警察局立即展開調查，針對相關貼文、帳號、影片畫面及物品影像進行分析比對，並循線追查相關人員身分及肉品來源。

警方調查，屏東一名女子在IG限時動態上PO出短片，影片中拍攝者手持印有簡體字的「豬肉脯」，對著另名女子說「妳怎麼沒被抓啊」，還說對方：

與20萬元罰款擦肩而過。

影片被轉發到Threads，引發網友熱議批評是防疫破口。

警方查出影片拍攝者為蔡姓女子，影片中遭拍攝者為陳姓女子，並於9月30日通知2人到案說明，經查陳女於9月27日自大陸地區上海搭機返台，從高雄國際機場入境時，私自將陸製肉品2包包括1包豬肉乾與1包鴨舌放在行李內攜帶入境，事後將肉品提供同事食用，當事人表示肉品已全部吃光。

警方查明相關人員身分及事實經過後，已將本案調查結果資料移請農業部動植物防疫檢疫署依權責認定並辦理後續行政裁處；防檢署依《動物傳染病防治條例》相關規定裁罰20萬元罰鍰，陳女已於1日上午簽收裁處書。

警方呼籲，民眾自境外地區返台時，務必遵守動植物檢疫相關規定，切勿違規攜帶肉品及其他應施檢疫之動植物產品入境，以免造成境外動物疫病傳入風險，危及畜牧產業及整體防疫安全。

花生、香料也不行 禁止帶進台灣的動植物產品一覽▼▼▼

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