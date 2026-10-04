｢太陽花女神｣劉喬安涉勾結香港黑幫運毒回台　遭起訴最重可判死刑

台媒報道，曾被封為「太陽花女神」的劉喬安，涉嫌勾結香港黑幫「14K」將590克可卡因運來台灣，被新北地檢署起訴。檢方近日偵結，認定她涉犯最重可處死刑或無期徒刑的「運輸第一級毒品罪」，依法起訴並求處重刑。



劉喬安憑藉美貌在太陽花學運中一炮而紅。（Youtube片段截圖）

劉喬安因涉嫌勾結香港黑幫「14K」將590公克可卡因運來台灣，被新北地檢署起訴。（中時新聞網）

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遭全台5地檢署通緝潛逃美國7年 今年押解返台歸案

綜合台媒《中時新聞網》、《自由時報》，劉喬安（現名劉依函）過去因為在聲援2014年台灣的太陽花學運時一張美照爆紅，被封為「太陽花女神」，然而其後被揭曾參與援交及賣淫，還被警方查獲持毒品氯胺酮（K仔）。2019年劉喬安潛逃美國，遭到台灣通緝。

劉喬安學運後陸續被媒體指懷疑援交，又捲入跨境仲介賣淫事件，官司纏身。（網上圖片）

去年1月，美國移民及海關執法局（ICE）透露，劉喬安已在美國落網，且落網時一度情緒失控，大小便失禁。今年6月4日，劉喬安由美方押解抵達桃園機場，落地後立即移送地檢署歸案。

劉喬安在美國落網。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局網站）

涉旅居期間蠟燭藏毒空運回台

報道指出，劉喬安旅居期間又陸續涉及毒品案件，她涉嫌勾結有香港黑幫「14K」背景的販毒集團合作，將590克可卡因分別藏入蠟燭、衣物及鐵盤等物品，再藉由國際快遞空運方式運送來台，事後遭台灣檢方發布通緝並請美方協助緝捕。

太陽花女神劉喬安涉毒潛逃，於2025年在美國落網，其後遣返台灣。（中時新聞網）

涉犯一級毒品重罪恐判死刑或無期

新北地檢署指出，劉喬安所涉為重大刑案，法定刑為死刑或無期徒刑；先前於6月押解回台後，檢方已向法院聲請羈押禁見獲准，如今全案偵查終結依法提起公訴。

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檢察官認為此案涉及數量龐大的毒品，且涉及跨境販毒，依法將劉喬安提起公訴。檢方偵查後認定罪嫌明確，除運輸第一級毒品罪外並依法起訴，建請法院從重量刑，而此罪刑最高可處死刑或無期徒刑。