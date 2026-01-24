台女唱K喝醉「被塞咪高峰性侵」　淫狼還厚顏這樣說　下場慘了

台灣桃園再爆KTV性侵案！一名林姓男子與女網友相約唱歌，竟趁女子醉意上身時在包廂內伸狼爪，還拿麥克風性侵得逞。更誇張的是，事後他被質問竟回「要不要交往」，甚至提出2萬元（台幣，下同，約4938元港幣）希望對方撤告。



桃園地院依強制性交罪判刑3年4月，林男上訴遭駁回，全案仍可上訴。

判決書指出，林男與被害女子「小涵」（化名）於去年8月14日凌晨相約至桃園某KTV歡唱。其間林男趁機對小涵伸出鹹豬手，先強摸其胸部，接著竟以手指與麥克風對其性侵。事後小涵身心俱創，下體出現裂傷及擦傷，當天立即報警驗傷。警方在她的內衣褲及麥克風握把上採得林男DNA，證據明確。

案發後，小涵傳訊質問林男，沒想到他不但沒有道歉，反而厚臉回覆：

要不要交往？

還稱願付2萬元「私下和解」。其冷血反應引發法官強烈譴責。

桃園地院審理後指出，林男的犯行嚴重侵害被害人身體自主權，造成極大心理創傷。考量他直到審理時才坦承犯罪，且雖與小涵達成2萬元調解，但情節仍屬重大。法院審酌其經濟狀況與家庭負擔，依《刑法》強制性交罪判處3年4月徒刑。

林男不服提起上訴，辯稱量刑過重。然而二審法官審酌其犯後態度冷漠、毫無悔意，認為原審量刑適當，駁回上訴，全案仍可依法再上訴。

