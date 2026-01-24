台女唱K喝醉「被塞咪高峰性侵」 淫狼還厚顏這樣說 下場慘了
撰文：引新聞
出版：更新：
台灣桃園再爆KTV性侵案！一名林姓男子與女網友相約唱歌，竟趁女子醉意上身時在包廂內伸狼爪，還拿麥克風性侵得逞。更誇張的是，事後他被質問竟回「要不要交往」，甚至提出2萬元（台幣，下同，約4938元港幣）希望對方撤告。
桃園地院依強制性交罪判刑3年4月，林男上訴遭駁回，全案仍可上訴。
判決書指出，林男與被害女子「小涵」（化名）於去年8月14日凌晨相約至桃園某KTV歡唱。其間林男趁機對小涵伸出鹹豬手，先強摸其胸部，接著竟以手指與麥克風對其性侵。事後小涵身心俱創，下體出現裂傷及擦傷，當天立即報警驗傷。警方在她的內衣褲及麥克風握把上採得林男DNA，證據明確。
案發後，小涵傳訊質問林男，沒想到他不但沒有道歉，反而厚臉回覆：
要不要交往？
還稱願付2萬元「私下和解」。其冷血反應引發法官強烈譴責。
桃園地院審理後指出，林男的犯行嚴重侵害被害人身體自主權，造成極大心理創傷。考量他直到審理時才坦承犯罪，且雖與小涵達成2萬元調解，但情節仍屬重大。法院審酌其經濟狀況與家庭負擔，依《刑法》強制性交罪判處3年4月徒刑。
林男不服提起上訴，辯稱量刑過重。然而二審法官審酌其犯後態度冷漠、毫無悔意，認為原審量刑適當，駁回上訴，全案仍可依法再上訴。
【延伸閱讀】內地女子「遭男友強姦」 待對方坐監3年後再復合 結局令人心寒
+12
猥褻清潔女工逼口交！色男丟30台幣欲封口 發訊息性騷擾下場曝光台北車站性侵案｜通緝犯性侵香港七旬女遊客 台北地檢署求刑7年台北車站發生公然性侵 醉娃遭通緝犯拖到牆邊侵犯10分鐘無人制止女星爆電視台淫狼惡行 控「姦完想做返朋友」 貼多張嫌疑人照片
【本文獲「引新聞」授權轉載】