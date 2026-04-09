台20歲變態男豆漿店當眾脫褲自慰 老闆娘不敢看 CCTV曝光警拉人
撰文：聯合新聞網
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台灣新北市新莊區8日有1名年輕男子進豆漿店消費，竟脫褲子自慰，老闆娘送飲料時發現，把杯子放到桌上趕緊轉身離去。店家原未報案，事後監視器影像被貼上網，吃瓜網友紛紛稱讚老闆娘太美，警方主動偵辦9日早上逮到20歲疑犯。
店內監視器畫面8日被貼到Facebook社團「愛新莊我是新莊人」，一個年輕人上午9時許進入新莊區中誠街某豆漿店點完餐，走向座位過程中已將褲頭脫至臀部下緣再坐下，跟在後面的老闆娘趕緊把飲料送上桌即轉身走開。
男子「豆漿店內公然自慰」 監視器影像全程曝光：
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接著男子便將褲子脫至膝蓋以下，用右手自慰，還轉頭看向後方監視器鏡頭，立刻又把褲穿上假裝沒事。接著老闆送餐點過來，短暫交談後又將餐點收走。
影片引發網友議論，紛紛留言：
「X，這樣也能興奮」
「真不敢相信真的只有3秒」
「看到監視器還知道要穿褲子」
「老闆娘太辣？」
「太噁心了」
「快報警」
新莊警分局表示店家昨天並未報案，中港派出所警員發現Facebook貼文主動聯繫老闆，9日上午9時許完成報案筆錄，警員立即調閱周邊監視器展開追查，鎖定20歲李姓男子涉有重嫌，隨後於上午10時許在新莊區幸福路查獲李男到案，詳情尚在了解中。
事發第二日 警方迅速抓獲該男子：
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警方指出，早餐店屬於半公共空間，李男行為已經涉犯公然猥褻，警詢後將依妨害風化罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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