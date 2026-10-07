軍媒不點名批蔡康永｢站台｣沈伯洋：與台獨眉來眼去，早晚付出代價

台灣知名主持人蔡康永10月4日現身民進黨籍台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，引發大陸網民及品牌抵制。《解放軍報》旗下新媒體帳號「鈞正平」10月6日發文，不點名批評有台灣公眾人物給「台獨」頑固分子站台，並警告某些人一邊賺著大陸紅利，一邊與「台獨」眉來眼去，早晚會付出「難以承受的代價」。



民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。（中央社）（官方直播截圖）

鈞正平：大是大非不容騎牆搖擺

文章稱，一位台灣公眾人物近期因給「台獨」頑固分子沈伯洋站台，受到輿論強烈批評。面對質疑，一些人卻以「不要過多解讀」來搪塞，當事人至今也未作出清晰明確的回應。

文章強調，不是所有事情都有模糊空間。沈伯洋的所作所為、成色如何世人皆知。「『台獨』勢力是中國人民的死敵，『台獨』分子是民族的敗類。這是個大是大非的問題，沒有任何模糊空間，不容任何人騎牆搖擺、見風使舵。」

文章警告，某些人妄圖用話術混淆是非，一邊賺著大陸紅利，一邊與「台獨」眉來眼去，早晚會把自己焊在歷史的恥辱柱上，付出難以承受的代價。

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蔡康永現身沈伯洋競總 引大陸網民出征

據此前報道，民進黨台北市長參選人沈伯洋星期天（10月4日）舉行競選總部成立大會。蔡康永當日身穿橘色襯衫、戴帽及口罩，坐在競選總部成立大會前排貴賓區，手持應援氣球，隨現場支持者揮舞加油棒。

他受訪時稱「就是來見識一下」，但其經紀人其後補充，是為日後可能專訪兩位台北市長候選人做前期了解。

沈伯洋是民進黨籍「立委」，亦為「黑熊學院」創辦人。2024年10月，國台辦將其納入「台獨」頑固分子清單並實施制裁。重慶市公安局更於2025年10月以涉嫌分裂國家罪對其立案偵查。

沈伯洋星期天（10月4日）舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場。隨著台上熱情演唱，民眾在現場拉起「台北大洋流」巨幅布條。（沈伯洋競選辦公室）

「蔡康永現身台獨分子競選現場」相關詞條10月4日衝上微博熱搜。其後，蔡康永遭零跑汽車等大陸企業品牌切割，相關宣傳內容被下架，其微博帳號亦被發現內容清空、關注數歸零。

值得注意的是，10月5日國民黨籍台北市長蔣萬安公開邀請蔡康永出席自己的競選總部成立活動。蔡康永隨後回應，待收到具體邀約後，「將欣然前往觀摩學習」。