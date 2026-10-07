沈伯洋被監控　調查指2名港人花9萬委託徵信社跟監　台灣宣布通緝

台灣民進黨台北市長參選人兼立委沈伯洋，此前透露自己遭到監控，而台北地檢署今（7）日宣布偵結。台檢方指發現香港籍男子鞠覺賢、林慶以港幣9萬9950餘元（約合新台幣36萬元）為報酬，委託大愛徵信社進行監控，因此起訴大愛董事長謝乙辰等4人，至於港籍男子鞠覺賢、林慶與則已逃匿出境，已對兩人發布通緝。



綜合《聯合報》、《民視新聞網》報道，台灣檢方指出，香港籍鞠覺賢、林慶與在2024年9月5日，透過匯款港幣9萬9950餘元，委託某家徵信社的鄭姓負責人執行針對沈伯洋的跟監任務。

沈伯洋（右）接受王偉忠（左）專訪後，節目觀看數突破200萬次。（翻攝自YouTube）

由於鄭姓負責人所屬的兩家徵信公司並無實際從事實地跟監的員工，隨即轉而向大愛徵信負責人謝乙辰接洽；雙方談妥以新台幣18萬元為代價，由鄭男於同年9月5日後親赴新北市三重區的公司，當面交付18萬元現金給謝乙辰。謝乙辰隨後指派旗下江姓員工統籌，並由侯男及綽號「阿翔」的男子協助執行，另約定由鄭男直接指揮江姓員工執行。

起訴書內容稱，由於沈伯洋身旁有藍姓隨扈在旁保護，且隨時注意沈伯洋是否遭人跟監，導致江姓員工等人在執行任務時過程不順利，鄭男則向謝乙辰反映江姓員工執行狀況不佳，使得鞠覺賢、林慶與極度不滿。

2名港人2024年從香港入境台灣

鞠覺賢、林慶與在同年9月27日特地自香港入境台灣，親自了解跟監進度，謝乙辰則向鄭男提議透過安裝錄影設備進行遠端監控，兩人達成共識後隨即依照指示辦理。

江姓員工隨即請大愛徵信曾姓員工，協助將一輛普通重型機車移置到沈伯洋位於台北市大安區的住處前方機車停車格。

江姓員工趁夜間將預先購買的微型攝影機安裝在機車座墊下方，鏡頭朝向沈伯洋住處大門，並透過手機App遠端連線，自2024年10月1日至11月8日間進行長達一個多月的全天候監控。

4月28日，沈伯洋在台北接待來自澳洲的跨黨派國會議員訪團。（沈伯洋 FB）

此外，江姓員工等人還夥同侯男及綽號「阿翔」駕駛自用小客車到沈宅外配合監控，利用攝影機或具拍照功能的行動電話，拍下沈伯洋及其妻女進出住處的影像畫面。涉案人員得將相關畫面透過加密通訊軟體Telegram傳送到與鄭男共同設立的跟監群組內；鄭男收受後，再轉傳給香港的鞠覺賢。

台灣檢方稱，鄭等徵信業者，為圖得個人私利，收受港籍人士高額價金委託監控沈伯洋，「實屬配合境外敵對勢力對國人為侵害行為」，經檢方多次問訊仍飾詞避重就輕，最終表示願意認罪，考量非真心悔悟，非以嚴懲無法嚇阻其犯行，建請法院從重量處1年6月徒刑。

據此前報道，沈伯洋為今年台灣地方大選台北市長參選人，他從2024年2月擔任民進黨立委、9月稱被跟監，2024年10月14日國台辦列為「台獨頑固分子」並以煽動分裂國家犯罪遭到立案通緝與終身追責。