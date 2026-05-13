上海首批金門馬祖遊已成行　多家滬企與金門旅遊業達成合作意向

金門縣政府副縣長陳祥麟在5月12日舉辦的「滬動金門·精彩萬分」金門觀光旅遊推介會上介紹，首批上海遊客已於5月11日抵達金門。



上海市文旅局此前發布公告，自4月29日起，上海居民可通過上海市、福建省具備相關資質的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊。據了解，此次首批分赴金門、馬祖的團隊遊客由上航旅遊集團組織。



5月12日，「滬動金門·精彩萬分」金門觀光旅遊推介會在上海舉辦。（上觀新聞）

推介會上，金門發布了「金門真香」系列主題旅遊路線線路，涵蓋多個景點，適配不同年齡層遊客需求。上海市民抵達廈門後，乘坐小三通客船，30分鐘左右即可抵達金門。現場已有多家上海文旅企業與金門旅遊業者達成合作意向，明確將在客源互送、線路共建、聯合推廣等方面深化聯動。

陳祥麟在推介會上提到，上海是金門重要的客源市場，此次推介會旨在讓更多上海市民了解金門、走進金門。

5月13日，國台辦舉行例行記者發布會，發言人張晗表示，近期兩岸旅遊業界已經開始互訪、考察，為後續兩岸旅遊交流合作鋪路。她強調，「我們已經宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台本島個人遊（自由行）試點，希望台灣有關方面順應民意，盡早開放，為實現兩岸人員往來交流正常化，和各領域交流合作常態化創造條件。」