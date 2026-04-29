4月29日，上海市文化和旅遊局發佈公告宣布，即日起，上海居民可透過上海市、福建省具備相關資質的旅行社，報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊，並按規定向上述兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。



此前，首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」於4月27日搭乘小三通船班抵金門水頭碼頭，展開3天行程。



上海市文旅局：即日起開放赴金門、馬祖團隊與個人遊。（上海市文化和旅遊局官網）

4月29日，國台辦發言人陳斌華在例行記者會上表示，樂見上海旅遊業者赴金門實地考察，與台灣業者座談交流，「充分體現了我們踐行兩岸一家親理念、增進台灣同胞福祉的誠意」。

陳斌華呼籲，希望台灣有關方面順應民意，撤除障礙，採取務實舉措推動實現兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。

金門大橋。（金門觀光網）

首批上海踩線團乘船抵達金門 業者盼開放廣東等地陸客觀光

此前報道，4月27日，首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」搭乘小三通船班抵金門水頭碼頭，展開3天行程。

金門縣副縣長陳祥麟(左二)親自前往碼頭接船，誠摯歡迎遠道而來的訪客。（中時新聞網）

由上海旅遊行業協會組織所屬業者11人，4月27日上午由廈門五通碼頭搭乘船經小三通順利抵達金門港，展開3天2夜的交流與踩線行程。(中時新聞網）

金門縣政府副縣長陳祥麟介紹，此次交流主要在於讓上海業界實地了解金門旅遊環境，為後續市場開發奠定基礎。他指出，隨著上海納入開放範圍，金門旅遊客源可望由過去以福建為主，進一步拓展至長三角地區。