上海市文旅局：即日起開放赴金門、馬祖團隊與個人遊
撰文：吳真銘
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4月29日，上海市文化和旅遊局發佈公告宣布，即日起，上海居民可透過上海市、福建省具備相關資質的旅行社，報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊，並按規定向上述兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。
此前，首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」於4月27日搭乘小三通船班抵金門水頭碼頭，展開3天行程。
4月29日，國台辦發言人陳斌華在例行記者會上表示，樂見上海旅遊業者赴金門實地考察，與台灣業者座談交流，「充分體現了我們踐行兩岸一家親理念、增進台灣同胞福祉的誠意」。
陳斌華呼籲，希望台灣有關方面順應民意，撤除障礙，採取務實舉措推動實現兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。
此前報道，4月27日，首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」搭乘小三通船班抵金門水頭碼頭，展開3天行程。
金門縣政府副縣長陳祥麟介紹，此次交流主要在於讓上海業界實地了解金門旅遊環境，為後續市場開發奠定基礎。他指出，隨著上海納入開放範圍，金門旅遊客源可望由過去以福建為主，進一步拓展至長三角地區。
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