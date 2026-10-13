南拳媽媽成員彈頭帛琉潛水遭毆打　同行潛導被扯呼吸器怒轟謀殺

據《揚子晚報》報道，台灣樂團「南拳媽媽」成員「彈頭」（宋健彰）在帛琉西亞斯角潛水時，遭其他團隊的韓國籍潛導羅密歐拉扯面鏡、拳打腳踢。宋健彰的孟加拉籍潛導索布吉甚至被羅密歐扯掉了面鏡、呼吸調節器和右腳蛙鞋。目前警方已介入調查。



潛導被扯掉呼吸器和蛙鞋。（影片截圖）

潛導被扯掉呼吸器和蛙鞋。（影片截圖）

在水下發起三次襲擊

據報道，台灣樂團南拳媽媽的成員彈頭（宋健彰）有25年的潛水經驗。帛琉新世界潛水度假中心經營者LJ表示，10月9日上午，該中心的孟加拉籍潛導索布吉帶領宋健彰在內的4名遊客前往西亞斯角潛水。就在隊伍上浮的過程中，韓國籍潛導羅密歐三次主動靠近宋健彰一行人，並接連作出危險行為。

據宋健彰表述，事發處在水下31米，羅密歐徑直游至他面前，對他拳打腳踢，並且嘗試摘除他的潛水面鏡。索布吉發現狀況後前往制止，羅密歐暫時退回自己的隊伍。

彈頭。（圖／FB@南拳媽媽彈頭 宋健彰）

彈頭發文。（截圖）

潛導被扯掉呼吸器和蛙鞋。（影片截圖）

沒過多久，羅密歐直接衝上前拉扯索布吉的面鏡，扯斷了索布吉的面鏡帶。又過了兩分鐘，羅密歐第三次上前，直接扯掉了索布吉的面鏡，又用力扯掉他的右腳蛙鞋和口中的呼吸調節器。

失去面鏡、呼吸裝備，僅剩單隻蛙鞋的索布吉，在水下多次嗆水，找回呼吸器之後才得以開始上浮。LJ稱，之前也有潛水員有類似遭遇，這不是羅密歐第一次做這樣的事情。

潛導被扯掉呼吸器和蛙鞋。（影片截圖）

韓國籍潛導羅密歐否認

韓國籍潛導羅密歐則在社交媒體發文稱，是宋健彰一方有潛水員闖入他們團隊潛點且遭到對方攻擊，羅密歐才還手，在爭執中扯掉對方一隻蛙鞋。

對於韓國潛導的說法，宋健彰予以否認。他表示，他們並沒有闖入羅密歐的潛點。對方曾提出私下解決，但他認為對方涉嫌謀殺，必須被繩之以法，「他在水下出現會害死更多人。在水下任何攻擊動作都不可以有，我潛水25年，沒有見過這麼惡劣的行為！」

潛導被扯掉呼吸器和蛙鞋。（影片截圖）

警方介入調查

帛琉新世界潛水度假中心介紹，衝突發生的當天團隊已經報警。10月12日，帛琉旅遊局（BOT）與科羅爾州政府（KSG）針對10月9日西亞斯角水下潛水衝突事件作出官方回應。

公告稱，相關調查工作仍在推進。作為臨時預防性措施，直接捲入本次事件的相關人員，在調查結果出爐前，被勒令暫停從事潛水及導遊相關業務。待調查全部結束，主管部門將評估調查結論，酌情採取後續處置。