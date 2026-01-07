有片｜中國男大馬潛水拖拽玳瑁、踢斷珊瑚、捏死海兔　遭同胞曝光

近日，有中國游客在網上爆料，指一名約50歲的中國游客在馬來西亞仙本那潛水時，暴力拖拽極危物種玳瑁、故意捏斷珊瑚，甚至捏死海兔，行為非常惡劣。全球潛水培訓機構PADI指，現時已展開核實調查，若查證屬實，將對涉事人士採取相應的紀律處分。



内地男潛水期間，拖拽玳瑁踢斷珊瑚捏死海兔。（揚子晚報）

内媒《揚子晚報》報道，目擊者小青（化名）透露，她早前到仙本那潛水，期間曾和一名男子同船下水。2025年12月31日，她目擊到一名男子在水下惡意拖拽極危物種玳瑁；在1月3日，他更直接捏死一隻巨型藍色海兔，「我过去的时候海兔已经漂浮在水里了」，還故意戴上棉線手套觸摸及踢斷大片珊瑚。

當時，現場有潛水員及潛水教練即時勸阻這名男子，但他完全無視，依然我行我素，非常蠻橫。事後，小青向該男子所屬的潛水店反映問題，無奈對方指要保護客戶私隱，拒絕公布男子潛水證號等信息，也沒有報警處理。

潛水教練協會（PADI）介入調查

1月4日，小青回國後在社交平台公開事件，全球潛水培訓機構PADI官方帳號留言指，對任何蓄意傷害海洋生物、違背潛水安全與道德的行為，始終持零容忍態度，現時已展開核實調查，若查證屬實，將對涉事人士採取相應的紀律處分。

小青也向PADI提交影片證據，要求徹查。有當地的潛水教練和潛導也和小青索取影片證據，表示會去報警。

據了解，一些潛水員為了保護珊瑚，甚至都不敢塗抹防晒霜下潛，但這名男子竟如此惡意破壞海洋生態，實在令人氣憤。

影片亦引起不少內地網民關注，很多網民指責該男子行為，「有錢就滾出去丟中國人的臉了」、「出去丟人，死在外面別回國了垃圾」、「國人形象常常就是被這種個別破壞的」。不少網民都支持小青向當地警方報警，希望男子可以受到懲罰。