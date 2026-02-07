台57歲潛水員在日本身亡　打撈83年前海底煤礦罹難者遺骨突昏迷

《山口電視台》與《山口放送》報道，一名來自台灣的57歲男性潛水員，今日（2月8日）在日本山口縣宇部地區參與潛水調查期間失去意識，後被確認死亡。據了解，該項潛水調查是打撈1942年礦坑事故罹難者的骸骨。



日媒報道稱，實施這項調查的民間團體表示，這名台灣潛水員與其他兩人潛水時，發生痙攣並失去意識。後來，救護車在中午12時20分左右抵達，急救人員接著前往礦場的排氣通道，後來於下午1時25分左右將這名潛水員送醫治療。

山口縣警方表示，消防單位稍早時通報「有潛水員心肺停止」。執行調查的民間團體「將長生煤礦水災記錄於歷史之會」事務局長上田慶司表示，「這是在打撈（骸骨）過程中發生的事故，我們希望他能撐過去。」

1942年2月3日，位於日本山口縣宇部市的長生海底煤礦發生意外事故，造成183人喪生，其中包括136名朝鮮人和47名日本人。日本當局事後拒絕調查事故真相並挖掘遺骸，導致遇難者善後一直無進展，但有日韓民間團體多年來都未放棄尋找遺骸。

83年前日本長生海底煤礦事故 日韓民間團體終打撈發現部分骸骨

「將長生煤礦水災記錄於歷史之會」希望打撈與歸還罹難者骸骨，自2024年開始實施潛水調查，前一次調查為2025年8月，當時首度尋獲4件人骨，包含腿骨與頭蓋骨等。此次的大規模潛水調查始於本月3日，預計實施到本月11日，日本以外的人員也參與其中。而這次的調查也因為今日的意外事件停止。