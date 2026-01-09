中國男子澳洲浮潛抓龍蝦失蹤　疑遭鯊魚攻擊　數日後頭顱被沖上岸

1月1日，一名32歲中國男子在澳洲一個海灘潛水時失蹤，數日後一顆頭顱被沖上沙灘。當地警方排除刑事案件，懷疑失蹤男子可能受到鯊魚襲擊。



中國男子澳洲潛水失蹤，數日後只找到頭顱。（網絡圖片）

男子友人在社交媒體上發布尋人資訊。（網絡圖片）

《揚子晚報》報道，事發當天，這名中國男子與三名朋友前往海灘浮潛抓龍蝦，但期間與朋友失散。隨後朋友報警，當地警方出動海洋救援船、噴氣滑水艇、警用直升機和潛水員在周邊海域反復搜索，但一直沒有線索。

當地警方在周邊海域反復搜索。（7NEWS Perth）

事故發生後，男子友人在社交媒體上持續發布尋人信息，當地居民也參與搜救工作。中國男子家屬稱，男子暫居澳洲工作生活，正在辦理簽證，希望未來能留在澳洲繼續生活。

不幸的是，1月6日，當地居民在一個海灘上發現一顆頭顱。當地警方表示，身份鑑定尚未完成，初步判斷遺體為失蹤者，將等待法醫最終鑑定。

抓龍蝦在澳洲一直是頗受歡迎的海邊活動，但龍蝦棲息的礁石區域，往往伴隨着暗礁、涌浪和複雜水流。有參與搜救的當地居民稱，「他其實離岸並不遠，但那片礁石區域暗流複雜，看似安全卻暗藏危險。」該地區鯊魚活動頻繁，1987年一頭約6米長的巨型大白鯊被捕獲，是歷史上最大的鯊魚之一。