內地女子經期到馬爾代夫堅持與鯊同游遭咬　遭網民鬧爆否認炒作

近日，馬爾代夫發生一起鯊魚咬人事件，一名內地女遊客於生理期間堅持潛水拍照片，過程中主動靠近鯊魚，不幸遭咬傷手腕。事件曝光後引起內地網民關注，有不少人諷刺她是想要藉此事炒作「起號」，當事人否認想當網紅，並猜測被咬傷可能與當時手上戴的銀色手鏈有關。



據《封面新聞》報道，11月22日，網民「我愛藍色」在社交平台分享了她在馬爾代夫潛水時被鯊魚咬傷的經歷。她透露，在上月21日以65美元報了一個當地出海團追海豚和觀看護士鯊。正值生理期的她，諮詢專業人士得到肯定答覆，故照常潛水。不過，她第四次落水時卻被一條鯊魚襲擊，咬傷她右手後即鬆口遊走。

當事人被咬傷的傷口。（抖音）

從影片可見，「我愛藍色」被咬後右手留下多條傷痕及一個血洞。受傷後她仍無視危險，遭友人提醒後才簡單包紮，在簡單處理傷口後，仍然參加旅程落水拍片，還用輕佻的態度開玩笑「要截肢是從這邊嗎？」

事件在網上成為熱門話題，網民批評她生理期仍潛水，還刻意游近鯊魚，血腥味刺激鯊魚發動攻擊引致被咬，「生理期下水，這不就是五花肉蘸醬麼？」、「不作就不會死」，甚至認為她在冒死搏流量，起號當網紅。

當事人被鯊魚圍攻。（抖音）

12月1日，「我愛藍色」對內媒記者表示，她猜測被咬傷可能與當時手上戴的銀色手鏈有關，因為前一天晚上刷的攻略說不要戴亮晶晶的東西，但是看到嚮導也在戴，就沒有摘下。對於評論區引發爭議的「截肢」論，那是她和好朋友之間的玩笑和自嘲，對方很有戶外經驗，在用輕鬆的語氣安撫並提醒她消炎預防感染。

每天都在消炎塗藥。（抖音）

對於網友質疑其藉此事「起號」，「我愛藍色」表示，「如果說要我做網紅，我也做不了，我不是那塊料。很多營銷號，斷章取義，好像知道得比我本人還多，想說啥說啥。」不過，她並不打算舉報投訴，「說就說吧。」

和朋友說到「截肢」的影片引發爭議。（抖音）

北京朝陽醫院普外科主治醫師的曾維根在社交平台發言，他認為，海洋中感染創傷弧菌的死亡率高達50%。傷口感染，傷口會迅速出現水泡紅腫、疼痛，甚至是組織壞疽壞死，嚴重的還會有繼發性敗血症。傷口感染的潛伏期非常短，只有16個小時。但從「我愛藍色」目前的狀況來看，應該沒有感染創傷弧菌。