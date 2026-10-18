專訪沈伯洋被控親近｢台獨分子｣　趙少康遭國民黨內部聯署開除黨籍

台灣九合一選舉白熱化，台灣資深媒體人趙少康卻因近日兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發國民黨內部不滿。中央委員江永雄上周發起聯署，要求黨中央開除趙少康黨籍，批評他「形同為台獨勢力提供曝光舞台」。



台灣資深媒體人趙少康卻因近日兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發國民黨內部不滿。（趙少康FB）

兩度專訪沈伯洋 論及廢死與大罷免

綜合聯合新聞網、中時新聞網，沈伯洋挾「洋流」抬升選戰聲勢後，趙少康兩度專訪沈伯洋，首場於10月7日在TVBS《少康戰情室》播出，討論毒品防治、廢死及大罷免，趙更逼問沈是否支持廢死。

第二場於10月14日在中廣《趙少康時間》進行，涵蓋台北市政、兒少案件及「黑熊學院」等話題。趙事後給沈伯洋打出「7至8分」評價，讚對方反應快、有備而來。

台灣資深媒體人趙少康卻因近日兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發國民黨內部不滿。（沈伯洋FB）

「戰鬥藍」變「綠少康」？趙少康：媒體人須公平

對此，江永雄批評，趙少康曾代表藍營參與大選，卻在選舉關鍵時刻公開禮遇沈伯洋，為對手提供曝光平台，違背國民黨核心價值並拖累選情。

據悉，聯署聲明列出趙少康訪問沈伯洋的四大「嚴重危害」：一是親近「台灣獨立頑固分子」，踐踏國民黨的核心價值、嚴重失格；二是欺騙藍軍支持者、製造黨內不信任；三是在選舉關鍵期重傷國民黨選情；四是對外模糊國民黨立場、幫助「獨派」擴張聲量。

台北選戰進入白熱化階段，主要參選人為尋求連任的國民黨現任市長蔣萬安（右）與民進黨參選人沈伯洋（左）。江永雄批趙少康在選舉關鍵時刻公開禮遇沈伯洋，為對手提供曝光平台。（沈伯洋、蔣萬安FB）

趙少康回應指，自己首先是媒體人，其次是黨員，必須公平對待不同立場的政治人物；他強調選舉必支持蔣萬安，但不會因此拒絕邀請民進黨候選人，更直言「祝福聯署成功」，想看黨中央立場。

值得注意的是，趙少康亦預告，將於10月19日邀請蔣萬安上其節目受訪，並稱與蔣是「老朋友、同黨同志，當然支持蔣萬安」。

國民黨考紀會主委：黨紀不是鬥爭工具

公開資料顯示，趙少康現年76歲，早年有「政治金童」之稱，後轉戰媒體。2021年發起「戰鬥藍」，2023年11月「藍白合」破局後，擔任侯友宜副手參加2024年台灣地區領導人選舉，最終敗選。

1月12日 朱立倫、侯友宜和趙少康（從左到右）出席國民黨選前之夜。（梁鵬威攝）

值得注意的是，國民黨考紀會主委張雅屏在臉書發文強調，黨紀處分須有事實與規章依據，聯署人數不能取代事證與審議，開除黨籍須經中央考紀會議決及中常會通過，處理者更要遵守程序。

另據台灣ETtoday新聞雲報道，國民黨副主席李乾龍17日與趙少康一同出席台北市議員李明賢競選總部成立大會時，兩人不斷交頭接耳時提到：「這件事已經沒有了啦！我們已經努力了」、「最重要的是讓蔣萬安跟李四川（的選情）穩下來」。

陳水扁：不過6年時間，命運大不同

此外，台灣前領導人陳水扁分享兩人過往合照聲援，感嘆「不過6年時間，命運大不同」。

陳水扁（左）分享兩人過往合照聲援，感嘆「不過6年時間，命運大不同」。（陳水扁Threads)

陳水扁在Threads發文表示，6年前趙少康訪問他時兩人都被罵，他還因此失去不少深綠支持，然而6年後，趙少康訪問沈伯洋，趙少康仍然被罵，但沈伯洋則叫「成功破圈」。