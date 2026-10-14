沈伯洋父親公司被指｢換殼｣躲避制裁做大陸生意　國台辦：實施懲戒

近日，《大公文匯報》報道稱，高調鼓吹「抗中保台」的「台獨」頑固分子沈伯洋，與父親沈土城設法繞過大陸制裁，繼續在大陸牟利。對此，國台辦回應稱，沈伯洋一邊叫囂「反中抗中」、阻撓兩岸交流，一邊又夥同家人千方百計從大陸撈取好處，行為令人不齒。



沈伯洋畢業於加州大學爾灣分校（UC Irvine），為犯罪學與法律社會學博士，曾任台北大學犯罪學研究所副教授，現為第11屆民進黨立法委員及台北市長參選人，兼具學者與黑熊學院創辦人背景。（Facebook@沈伯洋）

一邊「抗中保台」一邊賺紅錢

據《大公文匯報》，沈土城2005年成立VWAY，該公司原從事大陸布料、地毯等紡織品採購；兆億公司被懲戒後，VWAY便承接了原兆億從事的保溫杯、汽車配件等百貨業務，僅半年多時間貿易額就有近70萬美元。

兩家公司名稱雖然不同，但實際負責人均為沈土城，VWAY的相關審批文件上亦加蓋印有沈土城名字的個人章。

沈伯洋星期天（10月4日）舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場。隨着台上熱情演唱，民眾在現場拉起「台北大洋流」巨幅布條。（沈伯洋競選辦公室）

據《新華社》，國台辦發言人陳斌華回應稱，2025年6月，國台辦已宣佈對沈伯洋父親沈土城擔任負責人的兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並採取其他必要措施。

但經調查發現，沈土城為規避制裁，改以另一家公司VWAY的名義，繼續與大陸企業從事貿易往來及業務合作，藉此獲取經濟利益。

陳斌華批評，沈伯洋一邊叫囂「反中抗中」、阻撓兩岸交流，一邊又夥同家人千方百計從大陸撈取好處，行為令人不齒。他強調，大陸絕不容許「台獨」頑固分子的關聯企業在大陸謀利，因此決定對VWAY公司採取懲戒措施，禁止其與大陸任何組織、企業和個人進行交易或合作。

國台辦發言人陳斌華。（新華社）

沈伯洋早被列「台獨」清單 重慶公安立案偵查

沈伯洋早在2024年10月14日已被國台辦納入「台獨」頑固分子清單。2025年10月28日，重慶市公安局發佈警情通報，指沈伯洋透過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，決定對其涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究刑事責任。

此外，針對《大公文匯報》指控，沈伯洋昨晚發文回應，質疑為何有人如此關心其家人生意，甚至掌握行蹤，並反問這些消息從何而來、為何選在此時出現。

他強調選舉可以有競爭，政治人物應接受檢驗，但希望討論建立在事實之上，而非讓未經查證的標籤取代真正問題。