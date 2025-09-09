國民黨主席改選｜前台北市長郝龍斌表態傾向參選　正與趙少康協調

國民黨主席將於10月改選，前台北市長郝龍斌今（9）日接受廣播專訪與媒體訪問時表示，他確實有參選的意願與準備，目前正在各方徵詢意見，並強調他與中廣前董事長趙少康之間「一定會有一位來參選」，而他的參選意願相對較大。



台媒《聯合報》報道，郝龍斌在「千秋萬事」廣播專訪中指出，趙少康日前已公開記者會，可以確定兩人之間會有一位參選，「目前我參選是有意願，而且我是在準備」。郝龍斌強調，未來國民黨領袖最重要的戰略目標，是推動在野合作，藍白一定要合，這是全民共識，也是國民黨最大的聲音，同時還要團結國民黨內部。

郝龍斌曾於2020年競選國民黨主席。（資料照片）

台媒《中央社》報道則指出，郝龍斌認為他並非主動要爭取這個位置，而是在台中市長盧秀燕宣布不參選後，才開始徵詢各方意見。他表示，本來支持盧秀燕出馬，如今思考的是「出來參選是否會比較好、有利團結，能贏下2026年、2028年的選舉」。他也提到，既然盧秀燕不參選，如何找一個能配合盧秀燕、甚至未來各公職參選人的人選，變得至關重要，而他自認可能比較適合，因為他不會參選總統，更重要的是「大家都相信我比較公正」。

台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席朱立倫（右）。（聯合報）

對於外界質疑他若參選，可能不利於藍白合作，郝龍斌強調，藍白合不僅是全民共識，也是國民黨與民眾黨高層的共識，並舉例在大罷免過程中，民眾黨支持反罷免就是良好的合作案例。他表示，他與前民眾黨主席柯文哲本來就沒有個人恩怨，在藍白合下架民進黨的前提下，「大家都應該把小恩小怨放下來」。

針對台北市議員鍾小平、游淑慧與民眾黨的摩擦，郝龍斌回應，這些都是成年人與有經驗的政治人物，應該為自己的言行負責，但他也強調，若他擔任黨主席，會要求所有國民黨公職人員在發言上更謹慎，以免被民進黨見縫插針。

目前已表態有意角逐國民黨主席的，還包括立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源與鄭麗文。現任主席朱立倫已表明將堅持交棒，台中市長盧秀燕則宣布不參選。郝龍斌則明確表示，2026年、2028年的選舉藍白必須合作，「能贏最重要」，他若出馬，將以無私與公信力推動團結，並強調「大家勸進我，大概也是我的無私跟公信力，是被大家信賴跟接受的」。