台捷運黑人醉漢當眾對座椅便溺　乘客崩潰逃離　網民：應驅逐出境

一名穿花襯衫、運動短褲的外籍黑人男子10月18日上午11時搭乘台灣高雄捷運時，站立座椅前掏出陽具撒尿，讓同車廂其他旅客嚇得崩潰起身逃離，畫面被發到網絡，有網友批評：「超噁」、「應該驅逐出境」、「以為是AI影片」；高捷指該名男酒後脫序已開罰，車廂已完成消毒清潔。



網絡社交平台Threads有網友貼出訊息附上影片指：「久沒坐捷運了，就讓我遇到這種事……」只見影片中一名身穿花襯衫、藍色運動短褲的外籍黑人男子掏出陽具直接朝捷運座椅撒尿，離譜行徑讓同車廂旅客避之唯恐不及，紛紛起身逃到另一車廂或角落。

捷運撒尿的超噁畫面流出後，該名男子的行徑引起不少網友撻伐，直呼：

「瘋掉，第一次覺得希望這只是AI影片」

「應該直接驅逐出境、永不能入境」

「超噁心」

「太誇張」



有網友認為，不能只是罰款了事，應該列為拒載黑名單。

高雄捷運公司指出，經了解，該名外籍旅客因酒醉後有脫序行為，當時接獲通報已立即派員上車處理，並針對該名違規旅客開立告發單，依照台灣《大眾捷運法》可處1500以上至7500以下台幣（約360至1800港元）罰鍰，並可拒絕載運，後續列車先進行緊急清潔，收車後完整清潔消毒。

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