台男車站尾隨狠踢菲籍女童肚　倒地還狂踩背　警依殺人未遂罪送辦

台北車站大廳25日下午傳出隨機攻擊，李姓男子不滿年僅3歲的菲律賓籍女童在大廳跑跳、擋住他動線，竟故意從後頭出腳狠踹，把女童踹倒後，再補上至少一腳，犯案過程雖不到一分鐘但相當駭人。鐵路警察獲報趕抵即時逮捕，李男供稱有精神問題，被逮後還不斷在派出所罵髒話、三字經，警詢後被依殺人未遂罪嫌送辦。



鐵路警方公布監視器畫面，可見身穿條紋上衣的李男不斷尾隨女童後，出腳攻擊數下，犯案後大搖大擺離去。

台灣李姓男子不滿3歲女童擋住他視線，在北車大廳公然出腳狠踹女童，遭鐵路警察逮捕，依殺人未遂罪嫌送辦。（聯合新聞網授權使用）

台男超狂「尾隨狠踹」女童畫面曝光：

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鐵警指出，25日下午2點25分獲報，台北車站大廳有孩童遭人推打，到場經民眾指認並調閱監視器畫面，確認犯嫌李男（40歲）以腳踢擊外籍女童腹部，依現行犯逮捕。

據了解，被害女童跟父母一家三口都是菲律賓籍，因赴台旅遊當時坐在北車大廳休息，但女童獨自一人在大廳奔跑，被路過的李男鎖定攻擊；李男被逮後不斷胡言亂語，稱自己有精神問題，甚至在鐵警台北分駐所狂吼三字經，警方無奈不斷安撫。

警方指出，由於女童身形嬌小，李男出腳狠踹腹部，部位靠近心臟有危急生命危險可能，才依殺人未遂罪嫌逮捕、製作筆錄，預計警詢後移送台北地檢署偵辦，建請檢方預防性羈押。

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