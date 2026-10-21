台積電高雄廠鋼樑連人高空墮地釀4死 疑螺栓突斷裂肇禍
撰文：盧詩文
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台積電高雄楠梓F22廠區P4新建工程昨日（20日）下午發生嚴重工業意外。4名外判工人進行鋼構吊掛安裝時，疑因螺栓斷裂，連人帶鋼樑從高處墮下。經連夜搶救，最後一名重傷的37歲黃姓工人於今（21日）晨亦宣告不治，事故最終釀成4死。
4名工人全數罹難
綜合《中時新聞網》、《聯合報》，事發於昨日下午4時許，4名屬於承包商「上昊機械」的工人正進行鋼構吊掛，疑因3樓外側鋼構連結板螺栓斷裂，致工人與鋼構組件自高處墮下。
4名工人送院搶救，34歲楊姓工人昨傍晚率先證實不治；33歲黃姓工人及34歲周姓工人到院前已無呼吸心跳。至於37歲黃姓工人送院時意識清醒，院方緊急安排手術，術後轉入深切治療部持續搶救，惜至今晨仍因傷重離世。
公開資料顯示，廠區位於高雄楠梓科學園區，原址為中油高雄煉油廠舊地。整個園區規劃了五座超大型晶圓廠（P1至P5），佔地面積超過79萬平方米，規模相當於46個以上足球場，總投資額超過1.5兆元新台幣（約3684億港元）。全部五期完工後，這裏將成為全球最大的先進製程晶圓製造聚落。
南科管理局勒令停工開罰
南科管理局初步調查指，事故起因為3樓外側鋼構連結板螺栓斷裂，導致工人與鋼構組件一同墮地。當局已第一時間派勞檢人員進場，要求P4鋼構吊裝作業停止施工，且不得移動災害現場。後續將釐清吊掛作業程序及防護措施是否符合規定，若查獲違反《職業安全衛生法》，將依法裁罰。
台積電昨晚發聲明指，事發工地屬承包商交付施工範圍，相關工程已自主停工。公司安全團隊正於現場配合當局調查事故原因，並督促及協助分判商處理後續事宜。至於事故是否影響F22建廠進度，則以台積電正式說明為準。
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