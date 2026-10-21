台大陸生拍｢捏賴清德｣片遭驅逐　國台辦轟綠色恐怖：恐挫赴台意願

台灣大學一名大陸交換生王姓學生日前在抖音發布「捏賴清德」的錯位短片，並標註「兩岸統一」、「反對台獨分裂行徑」，遭台灣移民署驅逐出境，且5年內不可來台。國台辦發言人張晗今日（21日）表示，民進黨當局借題發揮，肆意侵害在台陸生權益，此舉不可避免會對大陸學生及家長赴台學習的意願產生負面影響。



國台辦發言人張晗。（國台辦）

據台媒《聯合報》報道，張晗表示，陸方一貫支持兩岸青年交流往來，歡迎台灣青年來大陸學習交流。張晗批評民進黨當局肆意打壓大陸學子，挑撥兩岸民眾感情的惡行，「我想不可避免會對大陸學生及家長赴台學習的意願產生負面影響。」

張晗批評，對於青年學子的個人表達，民進黨當局如臨大敵，上綱上線，並運用行政手段進行打壓，大搞「綠色恐怖」，充分暴露其標榜的所謂言論自由的虛偽和雙標。她進一步表示，堅決反對民進黨當局借題發揮，肆意侵害在台陸生權益，在兩岸交流中製造寒蟬效應，並重申此舉不可避免會對大陸學生和家長赴台學習的意願產生負面影響。

一名到台灣大學交換學生的王姓陸生在賴清德赴台大發表演說時，於台下比出「捏頭」錯位手勢，將影片發布到抖音寫下「小小賴清德拿下」，並標註「兩岸統一」、「反對台獨分裂行徑」，在網絡引發熱議。（抖音）

台灣移民署10月16日表示，經調查後，認定王男違反對等原則並引發社會紛擾，已將他驅逐出境，且5年內不可來台。（網絡圖片）

據此前報道，針對此事，藍營質疑，「民進黨政府過去高喊『百分之百言論自由』去哪裏了，現在台灣的言論自由，還要看你拿哪一本護照、開誰的玩笑嗎？」海基會秘書長羅文嘉表示，尊重主管機關決定，但也希望不要因為一件案例影響陸生交換來台的制度。