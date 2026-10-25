薔琵颱風夜趕走產婦嬰兒　高雄某月子中心突停業　網轟：欺人太甚

台灣高雄市仁武區某坐月子中心傳經營不善，23日在薔琵來襲夜晚，無預警趕走剛生產完的產婦和寶寶，家屬不滿在網路社群貼文指，弟媳剛住不到5天在颱風天被趕出來，引發不少網友怒批「欺人太甚」；警方到場排解，業者指因無人力營業才做調整，後續會和律師商討賠償事宜。



網友在網路社群貼文指控高雄市仁武區某坐月子中心經營不善，將剛生完的產婦趕出來，真的超級無敵過分；原PO指，颱風天弟媳剛住不到5天就無預警趕人。

高雄市仁武區某坐月子中心傳經營不善，在颱風薔琵來襲夜晚，無預警趕走剛生產完的產婦和寶寶，警方到場排解。（警方提供）

貼文激起不少網友怒火，批評該坐月子中心：

「太過份了」

「很誇張」

「超傻眼」

「真的很扯，這天氣趕產婦寶寶出來真的欺人太甚」



轄區仁武警分局指出，警方昨傍晚5時獲報該坐月子中心有消費糾紛到場排解，報案人稱已簽署解約卻未收到款項，現場亦有其他消費者和業者有消費糾紛。

業者張姓男子（34歲）當著警方的面出面說明指，今天不是惡意中止營業動作，而是人力部分要做調整，如果這幾天要離開的媽媽會概括全收；但現場有家屬質疑業者說詞指，「今天你們要將鐵門拉下來，要樓上的8位媽媽離開」。

高雄市仁武區某坐月子中心傳經營不善，在颱風薔琵來襲夜晚，無預警趕走剛生產完的產婦和寶寶，警方到場排解，業者出面說明指會賠償。（警方提供）

張男仍強調，沒辦法就是人力問題，從頭到尾都是人力問題，後續會和律師討論相關賠償金額。警方告知現場民眾消費及提告相關權益，由於在場人均表示無需提告及警方協助，後續讓雙方自行協商。

【延伸閱讀】上海蔦屋書店結業秒變網紅健身室 中午通知下午執笠（點擊放大瀏覽）

+ 9

延伸閱讀：

台中6網友慘了！颱風來襲發AI災情假訊息 警溯源抓到人全送辦

隔著螢幕也害怕！ 苗栗市至公路昨天颱風夜驚見「殭屍爬」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】