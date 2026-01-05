浙江8名員工貸款2000萬救公司未果　倒閉後貸款竟成個人債務

據浙江廣電報道，近日，浙江一家公司的前總工程師李先生反映，自2016年起，他應公司要求以個人名義多次向銀行貸款，累計金額達數百萬元。2024年公司破產後，這些實際由公司支配的貸款成為其個人債務，至今未能解決。



據報道，該公司多名中高層員工也有類似情況，貸款總額超2000萬元（人民幣，下同）。公司負責人承認債務屬實但稱「無力承擔」，銀行方面則表示貸款手續合規，願協商分期還款。



李先生於2010年入職浙江宏廈建設有限公司，曾任總工程師，自2016年起幫公司貸款。2024年3月，李先生再次以個人名義向海寧農商銀行貸款300萬元，由公司擔保。

他表示，初期公司會轉賬給他還款，但到了2025年年初，公司稱沒有資金還款，讓李先生辦理貸款展期，將還款日期延至2025年9月20日，目前該筆貸款本息加罰息已累積至310餘萬元。

受害人李先生稱，公司找到其頂頭上司通知他，讓他幫忙貸款。（1818黃金眼）

除了在銀行貸款，李先生還於2023年8月還以個體戶名義在海寧民間融資服務中心貸款820萬元，年利率6.48%，此筆貸款「一分未還」。

而公司經營惡化，雖然嘗試融資自救，但還是於2025年7月進入破產程序。

李先生提供的個人保證借款合同。（1818黃金眼）

李先生提供的員工貸款情況顯示，為公司貸款的員工共８人，金額高達2500萬元。（1818黃金眼）

報道指，公司其他中高層員工也面臨相同困境。據李先生了解，共有8名員工為公司在農商銀行貸款，總額約2500萬元。

為明確債務責任，李先生曾讓公司出具《承諾書》，其中寫明貸款資金由公司完全支配使用、公司承擔全部還款義務。他提出訴求：將員工名下債務轉移至公司破產債權中處理，並解決民間融資貸款問題。

公司回應：承認貸款用於經營，但「無力承擔」員工債務

浙江宏廈建設有限公司法定代表人金先生解釋稱，早年項目效益好時，銀行允許項目經理貸款，後期因工程減少、經營惡化導致貸款無法償還。他承認貸款是為公司經營，員工作為貸款人、公司作為擔保人，但表示「我也在想辦法後面這幾年給他還了，其他的我現在也沒辦法」。

目前浙江宏厦建设有限公司法人金先生已被限制高消費。（啟信寶截圖）

金先生稱，公司資產已拍賣，獲款760餘萬元將按債權程序處理，目前正盡力籌款，但債務轉移需銀行同意。對於貸款總額，他承認員工在農商銀行貸款約2000餘萬元，另包括李先生民間融資的820萬元均屬實。

海昌街道辦事人員表示，已多次協調此事，但債務合併涉及銀行合規要求，「銀行不同意，我們沒有職能強制處理」。海寧農商銀行則回覆稱，所有貸款均由客戶本人申請辦理，手續合規，考慮到客戶現狀願協商分期還款，也建議其通過法律途徑解決。