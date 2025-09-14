深圳名牌幼兒園捲款走佬　關店前一天還在促銷　有人交了4萬學費

2023年10月底，徐方煜在位於中國深圳南山區的金寶貝萬象天地店交了2萬餘元（人民幣，下同）學費。金寶貝是一家早教機構，2024年1月23日，金寶貝突然關停深圳區域5家門店，其中就包括萬象天地店，此時距離徐方煜交費，還不到3個月。



此後，徐方煜經歷了11個月的維權，她嘗試過協商、投訴、訴訟等方式。一直到2024年年底，法院進入強制執行程序後，這家早教機構的律師才聯繫徐方煜，與她協商退還1.3萬元，這與判決結果並不相符，判決書上，該機構要退還徐方煜2萬餘元。

早教機構跑路後，深圳家長徐方煜花11個月，追回1.3萬元。（AI生成圖片）

徐方煜有些猶豫，律師在電話那頭勸她接受現實：

趕緊拿錢下車吧，過了這村就沒這店了，再晚可能都沒錢拿了。

律師所言不虛。事後，徐方煜在早教家長維權群裏，聽說了家長Q的遭遇，Q的訴訟流程比徐方煜晚一步，等Q走到強制執行階段時，被告賬戶裏已無款項可執行，也沒有人主動聯繫她協商退款事宜。

徐方煜與律師協商退款後，簽署的結案申請書。（深圳微時光授權使用）

誤以為「旗艦店」靠得住

其實，在支付這兩萬餘元之前，徐方煜了解過早教機構的風險，比如容易跑路。她也從其他家長口中聽過金寶貝的一些負面評價，比如退款很難。

那時，徐方煜不太在意這些評價，

反正我的目的是上課，只要能把課上完就行。

她家距離萬象天地很近，帶孩子上課實在方便，況且這家店已經經營了6年，還是金寶貝在深圳的旗艦店，她想：

就算關店，也不會關這家店吧。

徐方煜也考察過附近其他的早教機構，場地小，設施差，老師的能力「也不行」，上課的學生也很少，「看起來就快要跑路的樣子」。相比之下，金寶貝萬象天地店共有11個教室，覆蓋音樂、藝術、烘焙等課程。她覺得金寶貝的課程設計科學，老師的素養也更高。

像徐方煜這樣，一次交幾萬學費的家長並不少見。在深圳的金寶貝門店，一節課單價要300多元，如果購買課包就能打折，課包金額越大折扣越多。家長只有一次性交上萬學費，才能把一節課的支出降到200多元或100多元。

據了解，「金寶貝」品牌在中國近150個城市擁有400多家加盟中心，各加盟商獨立經營，與品牌方為特許經營法律關係。僅在2024年，金寶貝在深圳、南京、杭州、濟南等城市的門店，相繼發生加盟商突然撤店跑路的事件。

2024年3月，南京金寶貝的三家門店突然閉店後，金寶貝早教客服中心回應媒體採訪時表示，南京中心為加盟機構，屬於獨立運營，品牌方只能督促南京中心儘快公布處置方案。

在閉店風波發生前，金寶貝的深圳加盟商為深圳爍遠教育諮詢有限公司（以下簡稱爍遠教育）。爍遠教育突然宣佈閉店後，家長們醒過神來，發現這次撤店是有預謀的。

2024年1月下旬，徐方煜和其他家長查看商事註冊訊息時，發現爍遠教育的法定代表人在2024年1月2日發生了變更，由林某宏變更為張某吉，同時，爍遠教育的負責人，首席代表，合夥事務執行人，董事長或執行董事成員也一併變更為張某吉。變更後的法人張某吉，是一名老年男子，「名下沒有任何資產」。事後徐方煜才了解到，這是職業閉店人的慣常操作手段。春節過後，徐方煜和其他家長一起維權時，出面應付家長的工作人員，已經變成了職業閉店人。

徐方煜猜測，爍遠教育宣佈撤店的時機，也是特意選擇的。那天是農曆臘月十七，臨近春節，馬上要進入長假，家長們也在忙着準備過年，大家都無暇處理維權：

拖到過完春節，家長們的怒氣也消得差不多了，就沒那麼大勁兒維權了。

撤店毫無徵兆，一部分家長就是在撤店前夕交了學費，這在徐方煜看來更像是「收割」。她在維權群裏聽說，金寶貝萬象天地店在1月19日，也就是宣佈關店的4天前，引導一名家長交了學費。據光明網2024年4月報道，深圳一名家長透露，金寶貝在關店前一天還在賣課促銷，該家長在關店前交了4萬學費。

家長們的維權之路

在相關部門的協調下，爍遠教育給出的解決方案是換課。爍遠教育給家長們一份列着其他培訓機構、課程的清單。金寶貝拖欠家長的退款，可以用其他機構的課程來抵消。

一部分家長選擇換到其他機構銷課。商場物業也參與了協調，有些家長建議商場再引入一家早教機構，也方便大家銷課。一名物業人員私下跟徐方煜吐槽，

我們再也不引入早教了，太坑了。

徐方煜聽聞，爍遠教育也拖欠了商場的租金。在徐方煜看來，承擔了銷課服務的機構並不吃虧。有些機構會要求家長加價換課，比如在J機構的早教課，要換成A機構的英文課，每節課家長要另交20元給A機構。即便不加價，其他培訓機構拿到了新的客戶訊息，也相當於節約了獲客成本。

也有不少家長放棄了維權，徐方煜有個同事也購買了金寶貝的課程，去年年初機構爆雷後，同事一直未跟進後續事宜，直到徐方煜拿到退費，將自己的經歷分享到公司內網，才來找她諮詢。而且隨着時間推移，原本參與維權的一部分家長也選擇了放棄。去年1月份，金寶貝門店剛關門時，到現場追問情況的家長有50多個，去年3月徐方煜再去行政窗口投訴時，一起參與的家長只剩十幾個，

大家工作都忙，精力不允許。

還有一部分家長堅持要退錢，徐方煜就是其中之一。2024年3月，徐方煜決定起訴爍遠教育。維權群裏，有些家長早在1月份已經提起了訴訟。

徐方煜原想找律師代理，律師告訴她：

代理費最少要3000塊。

她覺得不划算，剛好那段時間工作不算忙，她決定自己來。有位媽媽在群裏分享了訴訟流程，起訴需要準備的資料，以及起訴書模板：

跟着做就好了。

丈夫不看好徐方煜的堅持，在一旁說起了風涼話：

說我吃飽了沒事幹。

她也知道訴訟的周折：

一般人不會有這個精力的。

爍遠教育的法人已經發生了變更，起訴書應該如何填寫被告人，徐方煜向律師諮詢，律師告訴她，根據相關規定，原股東與「職業閉店人」惡意串通逃避債務的，也應向消費者承擔責任，消費者有權一併起訴原股東和「職業閉店人」。因此，企業變更前的法人，也應該追加為被告人：

不是說只追究這個老頭。

針對「職業閉店人」這一市場亂象，2025年2月10日施行的《公司登記管理實施辦法》中，也針對虛假註銷登記逃避債務問題作出規定：

有證據證明申請人通過變更法定代表人、股東、註冊資本或者註銷公司等方式，惡意轉移財產、逃避債務或者規避行政處罰，可能危害社會公共利益的，公司登記機關依法不予辦理相關登記或者備案，已經辦理的予以撤銷。



在維權過程中，徐方煜也收穫過善意。萬象天地店閉店後，徐方煜聯繫上早先跟她對接的課程銷售。銷售主動提出，與她簽訂一個補充協議，約定爍遠教育的門店如果全部關閉，就要全額退款給她。

銷售最後交給她的這份協議書上，加蓋了爍遠教育的公章：

他跟我說，這個協議比較有用，起訴時可以作為證據。

一開始徐方煜還不太在意這個協議，訴訟時她才發現，這是個相當有力的證據。

空白地帶

等待開庭的日子裏，徐方煜又一次遭遇了機構跑路。這次跑路的早教機構，是開設在歡樂海岸的IBOBI（愛波比），徐方煜聽說，有些家長一次性交了十幾萬的學費。2024年6月，沒有任何預兆，IBOBI歡樂海岸門店突然關閉。

幸好，徐方煜在IBOBI只交了5000多塊的學費，門店關門時，孩子已經上了一半的課程。考慮到剩下的學費數額不大，這一次徐方煜選擇了換課，她兑換成了其他機構的游泳課、古箏課、體驗課。

徐方煜去銷課的機構上課時，發現其中一家機構的門店銷售，正在向家長推銷2萬元的課包。過去幾個月維權經歷，讓徐方煜對相關法規有了一定了解。2023年，廣東省教育廳出台規定，校外培訓機構一次性收取費用不得超過5000元。

徐方煜當場告誡銷售：

你賣兩萬的課包是違規的。

銷售不理會她，帶着那個家長進了小房間。不過這家機構的老師很真誠，私下裏叮囑徐方煜，

趕緊把課上完，不要續課。

同一品牌在深圳的其他門店都關閉了，大批家長來到這家門店維權。徐方煜緊趕慢趕銷完了課，那家門店很快也關門了。

訴訟期間，徐方煜也帶着孩子到金寶貝的其他門店上課，她想盡量減少損失。畢竟爍遠教育更換了法人，她擔心即便勝訴，也不一定能拿到退款。金寶貝在深圳的大多數門店都關閉了，僅剩的四家門店分別位於龍崗、寶安、羅湖、龍華。

離徐方煜家最近的門店在寶安，她帶孩子過去需要半小時車程。而且其他門店關閉後，大量家長帶着孩子湧向這個門店上課，每次預約課程，她都需要其他家長競爭。寶安這家門店的場地，相比她萬象天地那間旗艦店，面積也急劇縮減，只有兩三個教室，狹小的門店裏人來人往，「亂哄哄的」。

2024年，她帶着孩子在寶安金寶貝門店上了十幾節課後，該店也關閉了，金寶貝又在附近重新選址裝修，徐方煜只能暫停上課。在去金寶貝門店交學費前，徐方煜曾諮詢過一位在教育系統工作的親戚。親戚告訴她，0到3歲孩童的教育問題，還處於監管的空白地帶，另外，早教機構的課程體系設計，缺乏監管也沒有標準指引。

2024年3月，金寶貝在江蘇南京的三家門店同時關閉。澎湃新聞在對事件的報道中，提及幾個行政部門在處理該事件時的回覆：

市場監管部門表示，該部門不是早教行業的監管部門，也不是預付卡辦理的牽頭部門，應該是由商務部門牽頭主辦。商務部門則表示，早教機構行業主管部門是衛健部門，商務部門是臨時指定的總牽頭部門。



澎湃新聞在這篇報道中評論：

消費糾紛發生時，『九龍治水而水不治』的現實情況讓消費者維權難，以至於大都放棄維權。

2021年，《益陽日報》一篇關於早教機構的新聞，也提及了同樣的問題。益陽市赫山區一家早教機構，與家長在退費問題上產生紛爭後，市監、教育等部門均稱不在管轄範圍內。其中，赫山區教育局表示：

學前教育是針對3歲以上的兒童進行的，早教是指對0至3歲的幼兒教育及胎教，現行法律沒有規定早教機構的主管部門。

家長為何還要買課？

2024年7月，徐方煜的案子開庭。法庭上，被告席上無人應訴。徐方煜聽說，比她更早起訴的家長，開庭時被告席上還有人應訴。案子毫無懸念地勝訴了，判決結果出來後，被告並未按判決書的要求退款。徐方煜只能申請強制執行。

徐方煜與律師協商的1.3萬退款，是由金X寶（深圳）訊息諮詢有限公司（以下簡稱金X寶）轉賬到她的銀行賬戶的。這家公司目前是金寶貝在深圳四家門店的經營者。

爍遠教育應該付給家長的退款，最後由金X寶支付，徐方煜推斷，金X寶與爍遠教育存在緊密關聯。但這一推斷，在法律上很難作為證據和財產線索。因此，訴訟程序比徐方煜晚一步的家長，在強制執行階段即便拿不到退款，也無計可施。

徐方煜所在的維權群裏，一部分家長還有新的憂慮。金寶貝與家長們簽訂的課程合同，標註的有效期為兩年。有些家長的合同即將過期，要想帶孩子在深圳僅剩的金寶貝4家門店上課，家長們只能央求金X寶續簽合同，

金X寶不續簽，家長們也沒什麼辦法。

拿到退款後，徐方煜把自己的維權經歷分享到了公司內網。不少同事找到她說，自己也有相似經歷。但他們還是會繼續買課，

孩子還是需要上課，最多是現在不充太多錢。

維權群裏，家長們閒聊時也會提起，現在還是會給孩子買早教課程，只是充值額度降低了，以前充值一兩萬，現在充值四五千，即便如此，大家還是會遭遇機構跑路的情況。徐方煜近期也購買過金寶貝618元的小課包，別人問她「維權那麼麻煩，為啥還買」，她回答說「便宜」。

去年，徐方煜在金寶貝寶安門店上課時，曾帶着熟人去體驗了一下早教課程。其後她一直提醒這位熟人「不要隨便充值」，結果前段時間，熟人告訴她，自己在金寶貝購買了2萬的課程。徐方煜氣不打一處來，

你看我維權那麼難，為什麼還是要買呢。

熟人說，2萬的課包，算下來一節課只要100多塊，很划算。徐方煜說：

很多人就是這個心理，最後掉了坑裏。

早教機構頻頻跑路，為何家長們又對購買早教課樂此不疲，徐方煜結合自己的經歷，給出了解釋。

徐方煜家裏的老大已經讀小學了，這兩年她購買的早教課程，都是給老二準備的。在她的教育實踐中，她認為早教課對於培養幼兒的社會化有一定作用，

孩子在早教機構，能學到一些適應環境的能力，怎麼跟老師、小朋友相處。到時候讀幼兒園，孩子融入得會更快一些，能聽懂老師的指令，也能更快適應幼兒園的環境。

不然你上班這麼忙，孩子老在家裏，身邊只有老人也不行啊。

在徐方煜看來，正是這種剛性需求，讓家長們陷入無奈境地，明知道早教機構不靠譜，但是又不得不買課。

徐方煜覺得，跑路的機構固然可恨，但早教機構也存在自身無法抗拒的經營困境，少子化導致的生源下降，就是困境之一。

我們家老二出生那一年，剛好是出生率斷崖式下降的一年。現在孩子少了，很多家長的收入也少了，消費力下降，買課的人自然少了，機構的經營壓力也會更大。

即便通過訴訟拿回了1.3萬退費，徐方煜認為相比耗費的時間和精力，這種維權方式並不划算。她想起去年年底，被告律師跟她協商退款時，一直強調：

（退1.3萬）其實挺划算的。

她反問對方，

我本來就不該有損失，不是嗎？

（備註：為保護個人隱私，文中人物徐方煜為化名）

