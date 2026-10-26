蔣萬安競總成立　蔡康永持競選旗幟現身回應微博發文內情

撰文：林芷瑩
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尋求連任的台北市長蔣萬安，今日（26日）舉行競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文、立法院院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市市長侯友宜為他站台。
曾被國台辦批評一邊賺取大陸發展紅利，一邊與「台獨」分裂勢力勾連糾纏，做「兩面人」的蔡康永，亦有出席蔣萬安成立競總的活動。

台北市長蔣萬安舉行競選總部成立大會。（聯合報）

《中時新聞網》報道，蔣萬安致詞時表示，身為市長看的不只是幾十天的選戰，而是台北20年後的未來；不只是城市產業發展，他更在乎的是如何讓市民生活變得更好。

蔣萬安提到，回顧這一年大罷免失敗後民進黨沒有檢討反省，沒有謙卑面對民眾，賴清德、卓榮泰只想著選舉不顧民生，讓人民吃毒油沒有人負責下台，發芽馬鈴薯照樣賣到台灣等等，知道大家會很生氣、害怕，有時候不想聽不想看不想表態，但一定要勇敢站出來改變這一切，手中這張選票不只可以支持好的市政，更可以告訴政府要謙卑傾聽人民心聲。

蔡康永出席蔣萬安競選總部成立大會。（聯合報）

鄭麗文籲看實績選擇市長

鄭麗文致詞時稱，台北市人口240多萬，但每天在台北進出工作有350萬人，超過100萬人每天清晨搭火車從基隆、新北到台北工作，是每一位市民共同造就偉大的台北市。

鄭麗文表示，台北市民曾讓民進黨擔任台北市長，但4年後貪贓枉法無法連任，也曾經將台北市交給一個無黨政治素人整整8年，造就了舉足輕重的白色力量。4年前再次感謝市民選擇國民黨、支持蔣萬安。這次台北市長選舉，看到民進黨以國家機器全面動員，排山倒海的人造「洋流」興起，她呼籲台北市民不要受選舉人設、包裝影響，而要以最高標準選擇市長，要看蔣萬安4年來為台北市的付出和成績。

國民黨主席鄭麗文參加蔣萬安競選總部成立大會。（聯合報）

蔡康永：微博發言涵蓋道歉與告別

蔡康永今日手持競選旗幟出席蔣萬安成立競總活動，他在活動後受訪時提到，自己先前到民進黨台北市長候選人沈伯洋的活動現場時留待約10分鐘，只聽到一位來賓發言，今天則幾乎聽完所有人的致詞，他認為蔣萬安講得「非常有感情、非常非常動人」，直言活動很成功。

蔡康永出席蔣萬安競選總部成立大會。（聯合報）

蔡康永｢站台｣沈伯洋風波後微博發文：從未支持過台獨，盼兩岸友好

對於昨晚（25日）在微博的發文表態「沒有支持過台獨」，蔡康永表示，發文主要是對曾經喜歡自己的粉絲說話，「道別、道謝、道歉」的意味都有，「突然不能夠去完成本來想好的工作，會使得合作方增加困擾，這個部分一定要道歉」。至於疑似在文章中向大陸的粉絲告別，他則解釋，主要是希望向曾經支持自己的粉絲說明近況，若未來比較少有機會見面，希望能事先告知一聲。

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