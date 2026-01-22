內地電商驚現800元一份粉菠蘿　商家：哥斯達黎加進口　口感更好

近日，以300元一斤的「水果新貴」黑草莓引起了廣泛關注。與此同時，一種售價達800元（人民幣．下同）一顆的粉菠蘿在電商平台上也成為熱門話題。



據《極目新聞》報道，周三（21日）下午，記者在某電商平台上搜尋粉菠蘿，幾乎所有售價均在800元以上。在該平台的100元以上菠蘿熱賣榜中，粉菠蘿還佔據了三個席位。

菠蘿熱賣榜。（極目新聞）

商品頁面顯示，這種粉菠蘿被稱為「哥斯達黎加品種粉色菠蘿」，其單果重量在1200克至1700克之間，價格從600元到900多元不等。近15日內，部分粉菠蘿的銷量接近100件，已有超過100名用戶購買。

當記者以消費者身份詢問該商品時，一位商家表示，這種粉菠蘿的售價在800多元，並非以斤計算，而是進口自哥斯達黎加，口感比普通菠蘿更佳。另一位商家則指出，這是一種稀有品種，果肉香甜，3斤的售價超過800元，3斤以上則要900多元。

相比之下，某國產菠蘿在電商平台上的售價僅為3斤14.5元，兩者之間的價格差異十分明顯。

來自哥斯達黎加的粉菠蘿。（極目新聞）

據悉，哥斯達黎加的粉菠蘿並非首次進入國際市場。2023年3月，央視新聞報導提到，哥斯達黎加近年來開始種植並出口這種果肉為粉紅色的稀有菠蘿，據稱其味道更加美味多汁，目前已銷往北美和中東等地。

粉紅菠蘿的最大特徵是果肉的顏色與普通菠蘿不同，粉紅色的果肉主要因為含有豐富的番茄紅素而呈現。

值得注意的是，這種粉紅菠蘿屬於轉基因品種，經過哥斯達黎加「新鮮戴爾蒙特公司」17年的研發，當前僅允許在哥斯達黎加種植。該公司在哥斯達黎加擁有超過9000公頃的菠蘿種植園，而粉紅菠蘿的種植面積僅有200公頃，佔總面積的不到四分之一。