台知名寺院住持父子涉吞逾3億台幣捐款　禪房外挖出800公斤金銀

台灣宜蘭知名東林寺驚爆侵佔善款洗錢，住持張清羽與出家兒子涉嫌將信眾捐款當成個人金庫，侵佔金額超過3億元新台幣，法院3日裁定收押禁見。據了解，檢調日前搜索時，竟在寺廟禪房外的碎石下挖出重約800公斤、市值約3.3億（新台幣，約7900萬港元）的黃金與白銀，涉公益侵佔及違反「洗錢防制法」罪嫌重大。



本案起源於今年8月，張清羽遭台北迪化街百年老店「進成魚丸」家屬指控，涉嫌利用其母親在東林寺修行期間騙取3億餘元（新台幣，下同）。當時張清羽搭乘要價近500萬元的保時捷休旅車高調出庭應訊，強調對方母親是自願發心建道場，且家屬早在十年前就要求返還款項，希望法院判決給予公道。

台灣宜蘭東林寺住持張清羽父子涉侵佔善款逾3億新台幣。（FB@彌陀之家東林寺）

然而，檢方持續追查金流後發現案外案。張清羽與兒子涉嫌長期挪用、侵佔寺廟財產與信徒善款，並將龐大資金轉入私人人頭帳戶匯款，甚至利用購買虛擬貨幣及黃金等方式掩飾不法所得，涉嫌加重洗錢罪。

宜蘭東林寺（FB@彌陀之家東林寺）

宜蘭地方法院發言人黃永勝證實，被告涉嫌公益侵佔東林寺款項總和超過三億，並利用人頭帳戶洗錢。法院裁定張清羽父子兩人涉嫌公益侵佔及違反《洗錢防制法》罪嫌重大，裁定羈押禁見。

宜蘭地檢署進一步查出，同案涉案的護法會執行長、承接淡江大橋工程的建山機械董事長張慶成，及擔任東林寺出納的張妻林佳臻列被告；經複訊後，各裁定100萬元交保，而今年8月，張清羽出庭應訊所搭乘的保時捷休旅車，外傳是張慶成提供的車輛。

東林寺住持張清羽（FB@彌陀之家東林寺）

位於冬山鄉的東林寺原本是一處修行淨土，禪風建築吸引遊客，捐錢的信徒更不在少數，如今竟成住持父子斂財洗錢的工具，隨著大量黃金被挖出與侵佔洗錢犯行曝光，震驚各界，也讓廣大信徒感到難以置信。

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