音樂教父羅大佑怒轟賴清德不要臉　痛批掌權後變樣：腦袋變成屁股

華語樂壇「流行音樂教父」羅大佑10日上唐湘龍主持的飛碟電台《飛碟早餐》，除了自彈自唱，也談及台灣政治現況，火力全開砲轟賴清德及台行政院長卓榮泰，痛批兩人「狼狽為奸」，更直言：「這個太不能忍受了，這是不要臉！」談到賴清德上任後的政治表現，他更以辛辣言詞形容：「賴清德換了屁股後，腦袋就變成屁股，用屁眼在講話。」



怒批賴清德、卓榮泰 痛斥「為了權力整個變樣」

羅大佑針對賴清德提及「在野獨裁」，以及卓榮泰不副署立法院通過法案等政治爭議表達不滿，認為兩人同屬一個政黨，卻做出他認為不妥的行為，還堅持做到底，讓他相當痛心。他也質疑，民進黨過去爭取人權、言論自由，如今卻讓民眾不敢發聲，「不要臉到家了，就是為了權力，抓到權力以後整個變樣。」

華語樂壇「流行音樂教父」羅大佑（Facebook@羅大佑 Lo TaYo）

羅大佑節目上痛批賴清德「不要臉」：

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批文化門檻降低 質疑補助制度引爭議

除了政治議題，羅大佑也批評台灣文化門檻降低，認為寫一、兩本書或拍幾部紀錄片，不代表就能自稱文化人，更將矛頭指向文化部補助，認為創作不該過度依賴政府資源。他也提及馬世芳等文化圈人士，引發現場討論。此外，羅大佑談到下一代與台灣未來，呼籲大眾勇於發聲，並以「覺醒吧台灣人」表達對社會現況的憂心。

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